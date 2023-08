Gobierno descarta reajuste en tarifas del SOAT

Economía

el marco de la convención del sector asegurador en la ciudad de Cartagena, el Superintendente Financiero, César Ferrari aseguró que no es viable un reajuste en las tarifas del SOAT para las motos a pesar del alto porcentaje de accidentalidad.

“Acá hay un problema serio. Resulta que los que manejan motos tienen los menores ingresos, entonces subirles el costo de las pólizas es medio complicado. Por otro lado, cuando se bajaron las primas de los seguros de las motos, uno esperaba que hubiera una reacción enorme generando más segurabilidad, y no pasó, y no pasó eso porque seguramente, para decirlo en términos muy técnicos, la elasticidad era muy pequeña, entonces no respondieron adecuadamente”, afirmó.

Manifestó que a pesar de la reducción en el precio del valor del SOAT que se implementó en el inició del Gobierno nacional, la cantidad de asegurados no ha aumentado en la misma proporción, ha aumentado en una cantidad mucho menor.

Finalmente, el Superintendente Financiero reveló que en estos momentos se está trabajando en una revisión normativa sobre el actual modelo del SOAT.