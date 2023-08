Hay candidatos que han sido puestos por grupos al margen de la ley: Registrador

Colombia

Durante el evento Desafíos de la Democracia: Instituciones y violencia en tiempo de elecciones, el registrador Alexander Vega prendió las alarmas sobre el impacto que podría tener el orden público en las elecciones regionales del mes de octubre. Aseguró que podría pasar que para la próxima contienda se tengan tengan que mover puestos y mesas de votación.

“Municipios como en el Chocó no ha sido posible abrir puestos de inscripción, tengo 12 municipios donde no he podido celebrar consejos de seguridad o comités de seguimiento electoral porque el alcalde no ha podido entrar”, aseguró que

Además habló sobre la injerencia que estarían teniendo grupos armados en el proceso electoral del 29 de octubre. Manifestó que grupos armados tendrían candidatos.

“Tengo zonas del país donde hay cosas más graves, el empadronamiento de grupos al margen de la ley a ciudadanos donde prácticamente existe ya el constreñimiento al elector, puede que tengamos elecciones en ciertos municipios, pero hay candidatos que han sido puestos por los grupos armados al margen de la ley y ya están amenazando a la ciudadanía, con pruebas en el mapa de riesgo electoral, el constreñimiento a los electores”

En el mes de octubre se elegirán gobernadores, diputados, alcaldes, concejales y ediles.