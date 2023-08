Gobierno, partidos y organizaciones firman compromiso de participación política de mujeres

Colombia

De acuerdo con cifras de la Registraduría Nacional, el total de candidatos para las próximas elecciones regionales del 29 de octubre es de 132.553 ciudadanos. De estos, 80.334, es decir el 61%, corresponde a hombres y 52.209, que representa el 39%, son mujeres.

Aunque la cifra de candidatas inscritas para elecciones aumentó en un 2% con respecto al 2019, aún sigue siendo mucho menor que la participación de los hombres.

Por ello se firmó la ‘Carta de Compromiso de las Organizaciones Políticas con la Igualdad y la No Discriminación’ , la cual establece 12 puntos enfocados en la promoción de liderazgos femeninos y el rechazo a cualquier tipo de violencia en razón de género.

De acuerdo con la magistrada del CNE Alba Lucía Velásquez, 17 organizaciones políticas firmaron el acta de compromiso por la búsqueda de la igualdad y la no discriminación y en la construcción de protocolos para disminuir la violencia política que se ejerce en contra de las mujeres. Asimismo, realizó un llamado a las organizaciones y partidos que no pudieron estar presente en el evento para la firma del acta.

“El hecho de que no hayan estado presentes hoy no quiere decir que no se puedan comprometer. Aún pueden hacerlo acudiendo a alguna de las organizaciones, a la MOE, al Consejo Nacional Electoral, y allí pueden firmar el compromiso”.

Asimismo, aseguró que es necesario el compromiso real con las mujeres en contextos violentos que se pueden desarrollar en el ejercicio de la política: “Es demasiado importante no solamente que firmen el compromiso, pues la firma es un acto protocolario, lo ideal es que realmente se comprometan a disminuir la violencia de las mujeres en contextos políticos”.

De otro lado, el Observatorio de Violencia contra Mujeres en Política, socializó la estrategia “Más mujeres, más Democracia”, conformada por organismos de cooperación internacional, entidades del Estado y organizaciones de la sociedad civil. Su objetivo principal es el fortalecimiento de la representación de las mujeres en la vida política.

Esta estrategia plantea una serie de actividades regionales como la Escuela en Paridad, una Comisión de Seguimiento Electoral con enfoque de género, un Ranking Nacional de Igualdad de Género entre partidos y finalmente una Cumbre Nacional de Mujeres Electas.