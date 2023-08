Convención Fasecolda: tarifa de renta y sobretasa a los seguros

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, el presidente de Fasecolda, Gustavo Morales, señaló que en la reforma tributaria del 2022 se planteó un cambio al establecer una sobretasa al impuesto de renta en sectores donde no debería estar, “la sobretasa se aplica cuando un sector se enriquece por algo, pero ese no es el caso de los seguros que si bien dan utilidades, no son extraordinarios”, con lo cual, pide que se revise esa sobretasa en los seguros. De otro lado, aseguró que se debe discutir que se revise a la baja la tarifa de renta de las empresas que hoy está en el 35%, “se debe bajar porque al aumentar la renta a personas de mayores ingresos, se debería bajar la de las empresas”.

También explicó que durante esta Convención se hablará de los seguros paramétricos que se aprobaron en el Plan Nacional de Desarrollo, “esto es para todos los ramos de seguros, ya hay para seguros agropecuarios, pero con la nueva ley será para terremotos, incendios, ingeniería, construcciones, automóviles y lo que hacen es abaratar los seguros porque permiten que la aseguradora pague la indemnización sin verificar la ocurrencia del daño, que es donde está el mayor costo de la operación de un seguro”, en ese sentido, asegura que esto permite asegurar de una manera barata y así masificar los seguros.

Por último, detalló que el sistema de seguridad en salud cubre al 98% de colombianos, “lo que decimos es que en todo caso, a pesar de cobertura, las familias que tengan dinero extra y quieran y sienten que pueden comprar una póliza de salud, es momento de hacerlo”, pues detalla que eso permite navegar de mejor manera el sistema, mejores especialistas, filas menos largas y el efecto en que se descarga una presión fiscal al sistema público de salud, porque quien tiene póliza no utiliza el sistema público.