Candidato asesinado en Ecuador: Tengo pruebas de relación de Saab, Correa y Piedad Córdoba

El pasado miércoles 9 de agosto el candidato presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio fue asesinado este miércoles tras recibir disparos de desconocidos a la salida de un mitin electoral de su campaña en un céntrico sector de Quito, según confirmó el Gobierno ecuatoriano.

Villavicencio había denunciado en semanas anteriores amenazas de muerte en su contra, en el marco de una preocupación generalizada por la seguridad de los candidatos tras otros atentados acontecidos. En 6AM Hoy por Hoy, recordamos la entrevista con el excandidato presidencial, donde expone la persecución política de la que fue víctima por más de 10 años.

“A mí eso no me da miedo, pues yo he sido víctima de 10 años de persecución, del capo de capos de acá que está prófugo, me refiero a Rafael Correa, así que lo que diga o intente hacer el señor Alex Saab a través de su estructura delictiva internacional me tiene sin cuidado”, indicó Villavicencio.

Estas declaraciones del periodista hacen referencia a un informe que entregó la Comisión de Fiscalización de Ecuador al expresidente Iván Duque y a la justicia de Estados Unidos, sobre el caso de Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro. En ese entonces, Villavicencio era el presidente de la Comisión y reveló el entramado de corrupción y lavado de dinero que habrían orquestado Saab y su socio Álvaro Pulido.

Noticia en desarrollo