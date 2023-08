A Boyacá llegarán más de 7 mil millones de pesos para PAE

Tunja

Según Luis Fernando Correa, director de la Unidad de Alimentos para Aprender del Ministerio de Educación, el Congreso de la República aprobó 250.000 millones de pesos para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), estos recursos serán distribuidos en 52 Entidades Territoriales Certificadas en Educación del país, dentro de ellas, Boyacá, Tunja y Sogamoso.

“En la adición presupuestal aprobada hace pocas semanas, el Consejo directivo de la Unidad, dispuso de los criterios para distribuir a 52 Entidades Territoriales Certificadas, los recursos necesarios que les permitan a ellos adelantar el trámite que corresponda y garantizar la culminación del calendario escolar con el Programa de Alimentación Escolar disponible”, dijo.

Esto permitirá, según el Gobierno Nacional, garantizar el suministro de las raciones que hacen parte del PAE a por lo menos 3.4 millones de niño, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar hasta que finalice el calendario escolar.

Para el caso de Tunja ETC, según la Resolución No. 200 del 04 de agosto, la asignación será de 1.052.235.000 pesos (mil cincuenta y dos millones doscientos treinta y cinco mil pesos), Sogamoso ETC recibirá 917.065.000 pesos (Novecientos diecisiete millones sesenta y cinco mil pesos) mediante Resolución No. 203, y Boyacá, también como Entidad Territorial Certificada en Educación, 5.805.784.000 (Cinco mil ochocientos cinco millones setecientos ochenta y cuatro mil pesos).

El directivo hizo un llamado a los alcaldes y gobernadores para que “de manera rápida y apegada a la normatividad, incorporen estos recursos y los ejecuten teniendo siempre como objetivo el bienestar de los estudiantes”.

Además, instó a las comunidades en los territorios, a los entes de control, entre otros, a vigilar que los niños, niñas y jóvenes que pertenecen al programa, reciban su complemento alimentario con la calidad necesaria hasta el último día del calendario académico, afirmó que el Gobierno Nacional ha destinado el presupuesto más alto que haya asignado la nación para el PAE.

“Si sumamos estos 250 mil millones más el presupuesto de la vigencia, 1.5 billones de pesos, es el mayor presupuesto que la nación ha asignado al Programa Alimentación Escolar en Colombia”.