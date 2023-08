Uribe: Por maltrato laboral a mujeres se le negó el aval a concejal Julio González

Polémica por el no aval al concejal Julio González Villa al CD/ Foto: Cortesía

En un evento realizado en la ciudad de Medellín, en el que se realizó la presentación de los candidatos que integran la lista a la Asamblea de Antioquia, por el partido Centro Democrático. El expresidente Álvaro Uribe, se refirió a la polémica por el no aval al concejal Julio González Villa “ahora tenemos una gran publicidad en contra. El doctor Julio González, hombre honesto, estudioso, serio, honrado, pero con un problema de trato laboral a mujeres” Por lo que la veeduría del partido Centro Democrático, decidió que no debería de estar en la lista de aspirantes.

Debido a este suceso Julio González Villa, anunció mediante una carta su renuncia al partido. En la misiva explicó que, la razón de su renuncia al partido Centro Democrático, se debe a la exclusión “sin razón ni justificación”, de la lista de aspirantes al concejo para las elecciones del 29 de octubre.

González aseguró que, el partido viola sus propios estatutos en varios artículos, al no permitir tener derecho al debido proceso, no consultar sus propios entes de control como el comité de ética y no ser garante de los derechos legales de un investigado.