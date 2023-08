Otty Patiño: Hay que investigar la información del supuesto atentado al fiscal

El pasado martes 8 de agosto, la Fiscalía General dio a conocer un supuesto plan del ELN, para atentar en contra de la vida del Fiscal Barbosa. Sin embargo, en la mañana de este miércoles 9, la delegación de este grupo armado aseguró que se trató de una noticia falsa y que eso simplemente es un intento de sabotaje al proceso de diálogo que se está desarrollando con el Gobierno Nacional.

Por esta razón, Otty Patiño, jefe negociador de este grupo, estuvo en 6AM de Caracol Radio y comentó lo siguiente: “Aún no he podido hablar con la gente del ELN, precisamente estaba en un consejo de seguridad, pero no se mencionó, es probable que todavía esté en un proceso de verificación, pero ante un hecho de esa naturaleza tan grave me sorprendió que no se haya mencionado”.

Sobre el tema de un posible sabotaje y cómo esto pueda perjudicar a los diálogos que se están avanzando con el Gobierno, Patiño mencionó: “Afortunadamente hay mecanismos para valorar eso, en donde participan las Organización de Naciones Unidas, la iglesia, el alto comisionado y desde luego nosotros”.

Además, añadió: “Hay un comunicado donde se produce una información, hay que verificar la información de lo que dice ahí, pero es un rollo muy grande comprometer a Venezuela, entrenamiento con francotiradores, todo eso es muy grave”.

Por otra parte, dio su opinión sobre lo que anunció el fiscal Barbosa y comentó: “Yo creo que el comunicado del Fiscal recibió una información de diferentes organismos y creo que eso amerita una investigación, pero ya negar o afirmar no puedo hacerlo, no solo por mi calidad de negociador, sino de ciudadano”.