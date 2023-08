William García Tirado tuvo encuentro con los habitantes de Cerros de Albornoz

Cartagena

El candidato de “Los Tres Golpes” a la Alcaldía de Cartagena, William García Tirado, fue testigo directo de los múltiples inconvenientes que soportan a diario los habitantes de Cerros de Albornoz, un sector deprimido de la Localidad 3.

Los residentes de este barrio manifestaron entre otros problemas: la carencia absoluta de servicio de agua potable; sumados a la inestabilidad del transporte público, la inseguridad y el deficiente servicio de energía eléctrica entre otros.

“Soy solidario con ustedes, no sólo ahora en campaña, sino que siempre lo he hecho; conozco de base sus problemas y he contribuido a solucionarlos. Con el favor de Dios y los cartageneros llegaremos a la Alcaldía en donde trabajaremos incansablemente 24/7.” Sostuvo William Gracias Tirado al final del recorrido.