Bomberos atienden múltiples incendios en Nariño

Pasto - Nariño

Durante los últimos días, unidades de socorro atienden múltiples conflagraciones en Pasto, Santacruz, Buesaco, Funes y Policarpa, la mayoría de estas al parecer provocadas por la mano del hombre y propagadas de manera importante debido a los fuertes vientos que se registran propios de la temporada.

De acuerdo con el delegado departamental de Bomberos Ricardo Méndez, la emergencia en Santacruz Guachavés ya completa seis dias de labores de control, esta es la más complicada de atender debido a las condiciones de seguridad y la inestabilidad del terreno que se registra en la zona.

“La topografía es muy riesgosa en la zona para nuestro personal, es una zona roja y de acuerdo con lo que nos han reportado, hay hasta minería ilegal, estamos haciendo unos contrafuegos para proteger las fuentes hídricas del lugar.” Indicó.

Por otra parte, en Buesaco las unidades de socorro siguen trabajando en apagar un incendio vegetal que afectó más de cien hectáreas de terreno, 142 personas y 27 viviendas que están en riesgo. Según la Alcaldía del municipio, una persona falleció debido a esta emergencia y otra más resultó herida.

Desde la Delegación Departamental de Bomberos se hizo un llamado de atención a los alcaldes para tener al día el convenio con los organismos de socorro, advierten que a la fecha once municipios no cuentan con el servicio de bomberos debido a la falta de recursos, entre estos el municipio de Funes, en donde recientemente se registró un incendio de gran magnitud que no pudo ser atendido de manera oportuna debido a que durante toda esta administración municipal, no han contado con un convenio que garantice la permanencia de las unidades.

Autoridades informaron que solo en pasto durante la última semana se han atendido 28 emergencias, muchas de ellas agravadas por la presencia del fenómeno del niño que, según pronósticos del Ideam, duraría hasta inicios del siguiente año.