La Maríamulata llegó hasta La María en el norte de Cartagena

La agenda de encuentros comunitarios con los que Judith Pinedo Flórez, ‘La Mariamulata’, está llegando a los diferentes sectores de Cartagena, continuó en el barrio La María.

Estos espacios de diálogo ciudadano son una propuesta de la exalcaldesa para impulsar una manera distinta de comunicación donde la gente pueda debatir y dar a conocer problemáticas y propuestas para mejorar el territorio.

“Cartagena necesita reconectarse, reavivar el diálogo. No podemos seguir siendo una ciudad que no conversa, que no encuentra consensos en medio de la diferencia”, aseguró Pinedo.

Mejorar la seguridad, continuar la pavimentación de vías que inició durante su gobierno, garantizar el acceso a la educación superior y ejecutar programas de intervención social dirigidos a jóvenes y adultos mayores, fueron sólo algunas de las solicitudes de la comunidad.

“Hoy nos comprometemos a seguir trabajando por este barrio como ya lo hicimos en el pasado. El desarrollo sostenible debe llegar a todos los rincones de Cartagena, esa será nuestra apuesta durante los próximos cuatro años”, enfatizó La Mariamulata.

El respaldo de los habitantes del barrio La María a la candidatura de Pinedo Flórez es un hecho. Así lo dejó claro Andrés De La Hoz, habitante del sector: “aquí todos vamos a votar por La Mariamulata porque ella fue la primera que nos ayudó. Cuando fue alcaldesa nos pavimentó varias calles del sector y la vida nos cambió para siempre. Aquí no entraba ni salía nada. Si había una emergencia, era un martirio. Si ella gobernó bien antes, sabemos que lo volverá a hacer”.