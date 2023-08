Gustavo Puerta y las comparaciones con Xabi: “Tengo algunas características similares”

Gustavo Puerta fue noticia este lunes 7 de agosto, luego de que se diera a conocer su ausencia del primer partido de la temporada con el Bayer Leverkusen por una fractura en la mano izquierda que obligó una intervención quirúrgica.

En diálogo con El Vbar Caracol, Puerta indicó que la cirugía no requerirá de mayor tiempo de recuperación y en dicho sentido estaría listo para jugar la próxima semana. Asimismo ratificó su permanencia en el equipo alemán y se mostró emocionado por disputar su primera temporada en la Bundesliga, una de las ligas más importantes del mundo.

El volante vallecaucano elogió además al exfutbolista y ahora entrenador Xabi Alonso, dio a conocer cómo es su metodología de trabajo y se animó a decir que tiene algunas “características similares” con el juego del español.

Inicio de temporada

Se queda en el Bayer Leverkusen: Gracias a Dios me voy a quedar y seré parte del equipo. Espero sumar bastantes minutos, partidos y comenzar esta aventura en Europa.

Situación médica: En la pretemporada en Austria tuve un golpe en la mano en un entrenamiento, fue una pequeña fractura en el dedo, pero ayer me pudieron operar. Fue algo muy normal, nada de gravedad. Tengo tres días de incapacidad, pero puedo seguir entrenando normalmente… No es nada de gravedad, esperemos que sea corto el tiempo de recuperación y estar disponible para el equipo y lo que se viene.

Listo para debutar con el Bayer: Me pierdo el primer partido, que es por Copa este sábado, pero si Dios quiere estaría apto para el siguiente que será el 12. La adaptación va bien, estoy contento, muy feliz, me han recibido de la mejor manera. El profe Xabi (Alonso) me ha enseñado, me ha corregido y me ha hecho sentir muy bien. Creo que he mejorado muchas cosas y he aprendido mucho de la mano de él, espero seguirlo haciendo, subir mi nivel y darle lo mejor al equipo.

Xabi Alonso como DT

Enseñanzas de Xabi: Me dice que siempre trate de jugar lo más sencillo que pueda y hacia delante, que si el balón viene de algún lado que siempre reciba perfilado. Le gusta mucho el jugador agresivo, que recupera tras pérdida, que corre, que mete. Le gusta la garra sudamericana. En lo que me ha hecho saber, le gusta el jugador competitivo. Es lo que he venido haciendo y estoy muy contento con todo lo aprendido.

Semejanzas con Xabi: Sí lo vi jugar, creo que tengo algunas características similares, pero ya compararme con él no lo haría. Fue un jugador excepcional, su gran pie fue el que lo llevó a estar en los clubes que estuvo y ganar lo que tiene. Aún conserva esa pegada que tenía, podría seguir jugando al fútbol.

Xabi como director técnico: Es un entrenador muy tranquilo, siempre te habla bien, te corrige, te anima, te apoya y en la competencia siempre te obliga y te exige dar lo mejor. Cada día nos dice que entrenamos al 100 por ciento, que demos lo mejor y trabajemos siempre para ganar. Le gusta mucho esa mentalidad competitiva tanto en los entrenamientos como en los partidos.

Selección Colombia

No hay contactos con la Selección Mayor: Con el profe (Héctor) Cárdenas y algunos de los de la Sub-20 he hablado. Me preguntan cómo voy y todo. Con la Mayor no he tenido mucho contacto, pero estoy tranquilo, trabajando para dar lo mejor de mí, ganarme un lugar en el equipo y esperamos qué pasa. Siempre con mucha tranquilidad y que sea todo lo que Dios quiera.