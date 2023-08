Habló el cantante vallenato mencionado en escándalo de Nicolás Petro

Barranquilla

Julio Rojas Díaz, hijo del dos veces rey vallenato Julio Rojas Buendía, fue mencionado durante la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en uno de los chats entre Day Vásquez y Nicolás Petro, como una de las personas que podría transportar grandes cantidades de dinero en efectivo desde Bogotá hasta Barranquilla.

En la conversación de la expareja se lee:

Day Vásquez: “Mi primo va mañana para Barranquilla, le podría decir a él que lleve 50 más, y él es de confianza”.

Nicolás Petro: ¿Quién es él?

Day Vásquez: Julio César. El cantante, el de tu cumpleaños y le envía el perfil de Instagram del artista.

A través de sus redes sociales, el joven artista señaló que nunca transportó dinero como sugieren los chats.

“Es que yo jamás me he prestado ni para recibir dinero, ni para llevar dinero ni para traer dinero a absolutamente nadie. No he recibido una llamada o un mensaje que me pidan transportar dinero”, indicó Rojas.

El músico señaló que su cercanía a Nicolás Petro solo fue en una fiesta de cumpleaños que amenizó interpretando varias canciones.

