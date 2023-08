Oposición pide a Comisión de Acusaciones hacer juicio político contra Petro por escándalo

Colombia

Luego de que el hijo del presidente Gustavo Petro, Nicolás, le afirmara a la Fiscalía General que recibió dineros del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, y al hijo del “Turco” Alfonso Hilsaca, y que además una parte de esos recursos sí ingresó a la campaña presidencial de su padre, desde la oposición pidieron acciones a la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

“Ante las declaraciones de Nicolás Petro, de que sí entraron recursos a través de él a la campaña presidencial de Gustavo Petro, además que se presumen de fuentes no lícitas, debe la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes iniciar la investigación y el juicio político contra Gustavo Petro”, dijo el representante del Centro Democrático Christian Garcés.

Para el representante del Valle, “no se pueden evadir su responsabilidad en la Comisión, no pueden seguir enviando nuestras denuncias al Consejo Nacional Electoral, entidad que también debe hacer la investigación, pero en la Cámara de Representantes esperamos que le respondamos a nuestro país haciendo las investigaciones y que se realice el juicio político contra Gustavo Petro”.

Esta petición de Garcés se suma a la que tempranamente había hecho el expresidente Andrés Pastrana, en marzo, cuando apenas estallaba el escándalo de Nicolás Petro. “Se están dando todas las condiciones para hacer un juicio político sobre la campaña electoral de Petro”, dijo en su momento el exmandatario.

Que el Congreso lleve a juicio político al presidente, aunque no tiene implicaciones legales, sí sería histórico. La Cámara de Representantes actuaría como acusador, con base en las pruebas que se tengan, y el Senado sería el encargado de juzgar. “Se trata de un procedimiento político, pero no criminal; es decir, un juicio en el que no se emiten sanciones penales, sino opiniones políticas”. Sin embargo, dicho juicio serviría de insumo para que las autoridades procedan.