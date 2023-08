“No sabía escribir, conseguí una cartilla Nacho y lo logré”, soldado asesinado en Palmira

Cali, Valle del Cauca

En el municipio de puerto Tejada, norte del Cauca, se cumplieron las exequias y honores militares del soldado profesional Teódulo Efrén Garcés Hurtado quien fue asesinado por desconocidos cuando le hurtaron su fusil de dotación.

El militar con más de 19 años de servicio fue atacado a disparos cuando cumplía su turno de centinela en el Batallón de Ingenieros de Combate No. 3 coronel Agustín Codazzi de la Tercera Brigada del Ejército, unidad a la que estaba adscrito.

En redes sociales se conoció un conmovedor video grabado por el uniformado en el que expresaba que antes de su llegada a la institución militar era analfabeta y tras su dedicación había logrado leer y escribir.

“Cuando empecé en el Ejército era analfabeta, no sabía escribir ni leer, pero me conseguí una cartilla de Nacho, con mis compañeros de área la trabajaba, unos se burlaban, se reían y otros me ayudaban. Pero luche por superarme y ahora escribo mi nombre, mis apellidos y los de mi familia”, precisaba.

En el video el soldado asesinado recalcó su amor por Colombia y su gente.