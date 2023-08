“No perdono a las personas que le segaron la vida a mi hija” padre Paula Ortega

Exige al gobierno nacional no dejar solas a las fuerzas militares, y a la policía que se cuiden mucho porque el enemigo no da tregua.

Neiva

El señor Yilber Paul Ortega, padre de la patrullera Paula Cristina Ortega Córdoba asesinada en la ciudad de Neiva, en dialogo con Caracol Radio Neiva dijo que su hija era muy querida por todas las personas que la conocieron y exige justicia.

Ortega manifestó desde que se enteró del trágico suceso, ha recibido múltiples mensajes, llamadas, solidaridad y acompañamiento por muchas personas, lamenta profundamente la perdida de su hija en el ejercicio del deber.

Ampliar

El señor Yilber Paul Ortega, quien también perteneció a la policía Nacional y que hoy es pensionado de la misma, lamenta lo que esta pasando en el país en temas de orden público, “aquí es un llamado para todos los padres cuidemos a nuestros hijos, miremos como está el país en este momento, yo que fui de la fuerza pública estamos mal, estamos solos, la policía y la comunidad somos más los buenos, pero estamos solos, esto no es fácil, y muy difícil perder un hijo, yo que estoy viejo porque no me mataron a mí, ella estaba empezando una vida, dejo una menor de 8 años sola, el gobierno nos está dejando solos, ahora ya no podemos salir de nuestras casas, a la policía que se cuiden mucho” indicó Ortega.

Ampliar

Padre de la patrullera Paula Ortega asesinada en la ciudad de Neiva, exige al gobierno nacional no dejar solas a las fuerzas militares, y a la policía que se cuiden mucho porque el enemigo no da tregua, este desesperado padre no perdona a las personas que le segaron la vida a su hija.