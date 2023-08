Play/Pause Editorial Gustavo Gómez: Primero el país 03:22 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Le voy a contar algo muy personal. Una infidencia de este oficio periodístico que a usted a veces le incomoda un poco. Ayer Diana Saray Giraldo, compañera de esta mesa, periodista de ética a prueba de cañonazos, cuando conversaba conmigo sobre cómo íbamos a enfocar las informaciones de hoy, me dijo: no sé ni por donde vamos a empezar mañana.

Y le confieso, señor presidente, que de entrada no supe qué responderle, porque al fondo estaba yo escuchando lo que su hijo decía.

Señor presidente, esto no puede ser entendido como un embate de la oposición, ni de sus enemigos, ni de malquerientes, ni de la derecha recalcitrante… Nada de eso. Quien está diciendo que negociaron con los turbios en campaña, quien está revelando que entraron dineros no reportados a su campaña (muchos de ellos quizá producto de la ilegalidad), quien todo eso declara, es su propio hijo. Señor presidente, su hijo y miembro más que activo de su campaña en el Caribe.

No sé qué esté pensando usted hoy, pero presidente, quienes creemos en la institucionalidad tenemos algunas cosas claras: que usted, como decía hace un momento, es la representación de la unidad nacional; que todo lo que su hijo ha dicho, que es gravísimo, tiene que ser debidamente probado; que goza usted, como todo ciudadano del derecho a un debido proceso; y que lo dicho ayer por su hijo y por otras personas, siempre en el escenario judicial, puede ser controvertido debidamente.

En fin, que todo lo que está sucediendo debemos amarrarlo firmemente a la arquitectura jurídica del Estado y sus garantías. Y no al cotilleo y no a las pasiones de quienes no comulgan con su propuesta política y pueden ver en esto un escenario propicio para el beneficio de agendas particulares.

Usted va a seguir gobernando, señor presidente, va a seguir cumpliendo el mandato de las urnas. Y en ello lo ampara la Constitución. Este no es un Estado de icopor y de balso. Tenemos muchas falencias, claro, pero históricamente hemos sido respetuosos de la institucionalidad.

No va a ser fácil. Va a gobernar con la tormenta siempre a las espaldas. Vienen tiempos duros. Pero duros para todos. Y siempre, siempre, debemos tener muy presente que aquello que dice nuestra Constitución, más que nunca debe ser entendido y acatado.

Los medios debemos hacer lo que hoy nos corresponde: informar a los colombianos amparándonos en los hechos y abriendo espacio a la libre opinión, a la opinión de altura. Es lo que vamos a hacer aquí, en Caracol Radio.

Y será la justicia, a la que hay que apoyar y rodear, como usted mismo ha dicho, la que determine el futuro que nos espera a todos. Si estamos sintonizados en eso, saldremos como país del otro lado de esta tormenta que nos amenaza. Solo la justicia y la sensatez pueden llevarnos a puerto seguro.