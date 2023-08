Denuncian que trataron de suplantar la defensa de Nicolás Petro

JUDICIAL

En medio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento, el abogado David Teleki denunció que, un abogado de manera falsa, trató de hacerse pasar como apoderado de Nicolás Petro.

Aseguró que personas extrañas han tratado de buscar al hijo del presidente con propósitos desconocidos y pide protección para el ahora testigo de la Fiscalía.

“Un abogado de nombre Diego Henao diciendo que era el abogado de confianza, ya la Fiscalía investigará a esta persona cuyo documento al parecer estaba alterado, pues, no se alcanzaba a ver la tarjeta profesional. Eso es totalmente grave, y eso debe llamar la atención sobre el peligro que está recayendo sobre mi defendido en este momento”, recalcó el abogado Teleki.

La defensa de Nicolás, dice que hay riesgos a la seguridad del procesado, y advierte que desde el gobierno no lo ven con buenos ojos por su colaboración con la justicia.

“La fiscalía ha adoptado una medida intermedia que se encuentra ajustada a las necesidades de la administración de justicia porque mi defendido, desde el día de ayer es un testigo clave, para desbaratar por completo una estructura corrupta que debe ser investigada y que debe conducir a sus responsables ante los estrados judiciales, para ello, es indispensable la voz de Nicolás Petro, su voz, sus palabras no las pueden acallar, ni por presiones de ningún tipo. Si él fuese a una cárcel no dura 24 horas, eso lo podemos asegurar, por los hechos de los últimos días que ya daremos cuenta ante las autoridades nacionales e internacionales de la forma en como han sido hostigados a través de redes, llamadas telefónicas con el único propósito de que no se sepa la verdad en Colombia. Y la verdad no tiene colores políticos ni intereses económicos”.

El abogado Teelki dice que Nicolás es un valiente por atreverse a denunciar y reiteró que él no ha sido presionado por parte de la Fiscalía y que su colaboración ha sido voluntaria.