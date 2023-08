¿Cómo funciona el ‘pasaporte’ por 30 días y para qué países sirve?

En Colombia existen 4 tipos de pasaporte que los ciudadanos puedes solicitar para viajar al exterior, estos son: el ordinario, el ejecutivo, el de emergencia y el fronterizo. El que debe solicitar cada persona depende de la razón por la cual quiere o tiene que salir del país. Este documento es no solo es necesario para poder salir del territorio nacional, sino que también para tramitar la visa, en el caso que su destino sea Estados Unidos.

Pese a la existencia de esos tipos de pasaporte, la Cancillería puso a disposición una quinta tipología que se categoriza como “exento”, y solo es posible tramitarlo en ocasiones especiales, según lo indicado por la entidad del gobierno.

¿Para qué funciona el pasaporte exento?

Es importante recalcar que el pasaporte de emergencia y el exento no tiene la misma función. Mientras que el primero tiene siete meses de vigencia, el segundo solo tiene un mes desde su expedición; y solo contiene una página.

Este documento no tiene ningún tipo de costo. Además, es exclusivo para los ciudadanos colombianos que cumplen concierto perfil, es decir, no cualquier persona no puede solicitarlo.

La Cancillería explicó que este pasaporte únicamente será expedido por las razones establecidas, en tanto se evalúan otras razones por las cuales se puede pedir el documento para viajar.

La función del pasaporte exento es hacer posible que los colombianos que estén fuera del país en circunstancias especiales regresen al territorio nacional. Quien expedirá el documento será el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de las Misiones Diplomáticas y Consulados de Colombia acreditados en el exterior.

¿Cómo obtener el pasaporte exento?

A través del programa ‘Estado Amigo’, los colombianos que requieran solicitar el pasaporte podrán obtener asesoría para empezar el proceso. Por otro lado, también se puede contactar directamente con las entidades encargadas de estos procesos migratorios.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, estas con las situaciones extraordinarias por las cuales un colombiano puede solicitar el pasaporte exento:

Deportados

Expulsados

Repatriados

Polizones

En caso de existir orden de autoridad competente para cancelar el pasaporte que tenga vigente un connacional.

Estado de vulnerabilidad o indefensión.

Otras situaciones: fuerza mayor o caso fortuito o situaciones extraordinarias a juicio de la autoridad expedidora.

Otros tipos de pasaporte

La Cancillería recientemente anunció que no se suspenderá la expedición del documento. Por eso, estos son los tipos de pasaporte establecidos por el Ministerio de Relaciones Exteriores que puede adquirir:

Ordinario: este es entregado a cualquier ciudadano colombiano. Tiene 32 páginas y su vigencia es de 10 años.

este es entregado a cualquier ciudadano colombiano. Tiene 32 páginas y su vigencia es de 10 años. Ejecutivo: A diferencia del ordinario, este cuenta con 48 páginas, sin embargo, tiene la misma vigencia, es decir, 10 años.

A diferencia del ordinario, este cuenta con 48 páginas, sin embargo, tiene la misma vigencia, es decir, 10 años. Emergencia: este solo es expedido por las autoridades colombianas encargadas. Se puede solicitar en casos de extrema necesidad, fuerza mayor o caso fortuito. Lo que pretende este pasaporte es permitir viajes para salvaguardar derechos fundamentales como la vida, la salud o integridad. Su vigencia es de solo siete meses; y tiene 8 páginas.

este solo es expedido por las autoridades colombianas encargadas. Se puede solicitar en casos de extrema necesidad, fuerza mayor o caso fortuito. Lo que pretende este pasaporte es permitir viajes para salvaguardar derechos fundamentales como la vida, la salud o integridad. Su vigencia es de solo siete meses; y tiene 8 páginas. Fronterizo: es expedido por las Misiones Diplomáticas, y lo pueden pedir aquellos colombianos que se encuentren en países vecinos como Brasil, Ecuador, Panamá, Perú o Venezuela. El documento tiene 28 páginas y una vigencia de 10 años.

¿Cuánto cuesta sacar el pasaporte?

El precio del pasaporte varía de acuerdo con su categoría. Estos son los precios para el 2023:

Precios de trámite en Bogotá

Pasaporte Ordinario: $121.000 más $64.000 de impuesto de Timbre

Pasaporte Ejecutivo: $216.000 más $64.000 de Impuesto de Timbre

Pasaporte de Emergencia: $170.000 (Impuestos incluidos)

Precios de tramite fuera de la capital

Pasaporte ordinario: $185.000 más $64.000 de impuesto Timbre

Pasaporte Ejecutivo: 280.500 más $64.000 de impuesto Timbre

Pasaporte de Emergencia: $170.000 más $64.000 de impuesto Timbre

Precios para Europa y Cuba

Pasaporte ordinario: € 67,60 en total

Pasaporte Ejecutivo: € 119,35 en total

Pasaporte de Emergencia: € 85,55 en total

Precios para el resto de países

Pasaporte ordinario: USD $94

Pasaporte Ejecutivo: USD $166,88

Pasaporte de Emergencia: USD $122,52