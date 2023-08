Veo que el Gobierno se la jugará por ampliar Justicia y Paz: Ariel Ávila

En medio del debate de Hora20, el senador de la república, Ariel Ávila, aseguró que no ve posible una ley de sometimiento ante la falta de mayorías del Gobierno en el Congreso, “terminamos la ley sometimiento el semestre pasado, eso no se discutió porque no había coalición, el Alto Comisionado hace la pregunta de si mantenemos ley o si nos vamos por una ampliación de Justicia y Paz; muchos decimos que es mejor una nueva ley porque la vieja son tiempos, diseños y métodos de contrastación diferentes y de hecho, es una ley criticada por el presidente”.

Sin embargo, destacó que el gobierno se la podría jugar por amplia la Ley de Justicia y Paz y no por una nueva ley de sometimiento, “se ve que no hay mayorías, hay es una mayoría en contra que hará difícil que pasen las reformas y hoy no veo por ningún lado los números para que pase, ni siquiera la ampliación de Justicia y Paz, una ley que existe y es solo ampliar tiempos”. No obstante, aclaró que esta será una decisión que toma el gobierno nacional y en particular el comisionado Danilo Rueda, quien asegura, es quien tiene la batuta.

Resaltó que hoy no se tiene marco jurídico para recibir colectivamente a quienes están en armados, “¿que si la ley de oren público o paz total dan claridad? sí, pero no hay marco jurídico y sí hay un vacío jurídico grande”.