Athenea del Castillo se rinde ante Linda Caicedo: “Todo lo que hace es increíble”

Athenea del Castillo y Linda Caicedo en el Real Madrid

Linda Caicedo sigue dando de qué hablar. Sus destacadas apariciones junto a la Selección Colombia, que logró clasificar a octavos de final del como líder del grupo H, la han convertido en referente global para la creciente hinchada que apoya a la tricolor en su tercera Copa Mundo.

Finalizado el último encuentro de la fase de grupos, la caleña fue autocrítica y destacó que la euforia de las victorias que venían acumulando les jugó en contra, pero están listas para enfrentar la siguiente fase con cabeza fría para vencer a Jamaica, su próximo rival. Luego del tanto que marcó ante Alemania, su hazaña ha recorrido los medios internacionales y ha sido tema de conversación en España.

Respecto a esa madurez que caracteriza a la número 18 de la selección colombiana, Athenea del Castillo, jugadora del Real Madrid, se pronunció sobre el gran desempeño que su compañera de equipo ha demostrado. “Todo lo que se me ocurre es bueno, es mágico, es que todo lo que hace es increíble, tú la ves y no piensas que tiene 18 años”, señaló la delantera. “Yo creo que tiene un futuro prometedor increíble por delante, nosotras en el club ya tenemos la suerte de que esté con nosotras”, añadió destacando el privilegio que ahora más que nunca representa hacer dupla con la colombiana.

Castillo salió lesionada en el partido de España contra Japón, donde su selección fue derrotada por las asiáticas 4-0. Con lo que podría ser un esguince de tobillo y la posibilidad de perderse el siguiente encuentro ante Suiza, la española no dudó en lanzar elogios a su colega de cara al próximo encuentro. “Le deseo todo lo bueno que le pase y que me explique un poco cómo ha metido ese gol (ante Alemania) porque en los entrenos eso no lo hace, así que me lo explique un poco”, comentó.

“Le he escrito un mensaje, la he felicitado, tengo una buena relación con Caicedito, la llamo así porque todavía es una bebé, bueno yo también, pero todo lo bueno que le pase muy contenta por ella”. Del Castillo, que es tan solo cuatro años mayor que Linda Caicedo, demostró su cercanía con la jugadora y le deseó lo mejor en esta siguiente fase.