Una quema provocada puso en riesgo a los habitantes de una vereda en Guarne

Antioquia

Desde horas de la mañana iniciaron las llamas y aunque fueron controladas, minutos después observan otra conflagración en el mismo lugar, por lo que las autoridades declararon que fue una quema provocada.

Así lo explicó el Comandante del Cuerpo de Bomberos oficial del municipio de Guarne, Wilber Gustavo Ruiz " de todas maneras si se evidencia que fue una quema provocada porque los focos del incendio están muy distantes unos a otros, entonces sí se notó que fue una situación en este caso provocada”

El Comandante de Bomberos de Guarne, desmintió que se haya reportado una evacuación de los edificios por la emergencia y precisó que en el sitio se contó con la presencia de nueve unidades del Cuerpo de Bomberos Oficial, ocho personas de Guardabosques y todo el Concejo Municipal de Gestión del Riesgo, quienes dieron instrucciones a los habitantes que no tuvieron afectaciones por el humo.

Así mismo, sobre las labores de extinción el Comandante Ruiz indicó “el terreno no se presta para el ingreso de vehículos, a pesar de ser un terreno muy empinado tiene la dificultad de que no tenemos carretera, y los caminos no existen entonces tocó trabajar todo con herramientas manuales”.

Hasta el momento no hay información del área consumida en el bosque nativo y aunque la conflagración fue controlada, todavía quedan algunos focos en la zona.