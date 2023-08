Nadie controla el transporte ilegal en el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena: taxistas

Cartagena

Desde la Asociación de Taxis del aeropuerto Rafael Núñez en Cartagena, expresaron su preocupación por lo que han calificado como un abandono de las autoridades, frente al transporte ilegal.

Para el gremio formal ubicado en la terminal de pasajeros, la zona se ha convertido en una “plaza de mercado” con la invasión de conductores particulares y piratas, que brindan el servicio a los turistas nacionales e internacionales sin ninguna garantía, y cobrando tarifas por fuera de lo establecido en el decreto distrital.

Hicieron un llamado a través de Caracol Radio, para que el DATT realice los operativos en forma permanente, y no en horarios determinados que no logran solucionar el problema. También pidieron al Gobierno local y SACSA, que se aumente la pedagogía entre los viajeros a fin de evitar la utilización de carros no autorizados.