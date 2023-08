Hinchas de River opinan sobre la llegada de Quintero a Racing: “No le podemos decir nada”

Juan Fernando Quintero durante un partido de River Plate ante Racing (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

Juan Fernando Quintero regresaría al fútbol argentino luego de rescindir su contrato con el Junior de Barranquilla para unirse al Racing Club de Avellaneda, equipo que compraría el pase del jugador por 3.6 millones de dólares. Con esto, abandonará la liga colombiana en la que jugó el pasado semestre y competiría en la Liga Profesional Argentina hasta 2026.

El mediocampista llegó a River en 2018 a préstamo por un año con el Porto. En 2019 el equipo decidió aceptar la opción de compra y permaneció en el equipo argentino hasta 2020 cuando fue fichado por el Shenzhen de la Superliga de China para luego regresar por un año más a la liga argentina antes de su llegada al Junior.

Durante los años que jugó con River, marcó importantes goles que le aseguraron un lugar en los corazones de los hinchas, pero ninguno como el de la final de la Libertadores 2018 ante Boca Juniors, el que muchos catalogan como el más importante del equipo de la banda cruzada.

Sin embargo, al hacer una promesa pública, de que en Argentina solo jugaría con la camiseta rojiblanca, existen opiniones divididas de cara a su posible llegada al Racing. “Prometió que iba a jugar siempre en River pero lo bancamos igual a Juanfer”, manifestó un aficionado del equipo de Buenos Aires en charla con Olé.

🇨🇴💬 JUANFER A RACING: ¿qué opina el hincha de River?



En la previa del partido ante Inter de Brasil, los simpatizantes del Millo contaron cómo impactó la llegada del colombiano a Avellaneda. pic.twitter.com/FS6oZPSk3F — Diario Olé (@DiarioOle) August 1, 2023

“Nos dolió un poco al ver la noticia, fue como un impacto, pero qué más le podemos pedir a Juanfer que metió el gol más importante de la historia”, comentó un fanático, reconociendo que su paso por el club fue memorable.

A pesar de que muchos expresan que la decisión del colombiano “duele”, no se han mostrado del todo indignados. “Pobre Juanfer que se fue a Racing, duele porque prefiere la plata y no el club, pero no le tengo bronca”, mencionó otro hincha refiriéndose al robusto contrato que firmarían por su pase.

“A Juanfer no le podemos decir nada, nosotros lo amamos”, señalaron algunos como muestra de apoyo, luego de su visita a Argentina. “Me dolió un toque, pero después dije, a Juanfer se le perdona todo”. Y dirigiéndose al volante de 30 años añadió, “acá tienes las puertas abiertas cuando quieras”.

Se espera que en los próximos días se haga oficial la llegada de Juan Fernando Quintero a Racing en el que sería su décimo club en la carrera, dejando de lado el compromiso que hizo de portar de manera exclusiva la camisa del Millo.