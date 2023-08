En el Huila la paz se construye en torno a la caficultura

Neiva

El gobernador del Huila Luis Enrique Dussán López, participó de un importante evento donde se hizo el anuncio de una nueva línea de café especial denominada “Frutos de la Paz Coffe”, producida por población reinsertada y víctima del conflicto armado del departamento, desarrollada en alianza con la Cooperativa de Caficultores Cadefihuila, y donde se aprovechará la infraestructura para el mejoramiento de los procesos de calidad y generación de valor agregado a la caficultura, a través de un millonario proyecto impulsado por la Gobernación del Huila.

La estrategia contempla conseguir nichos de mercado especializados, donde se pueda comercializar esta nueva marca de café a precios diferenciados, y que esa diferencia de precio sea trasladada a los beneficiarios del proyecto, mejorando sus ingresos y la calidad de vida de sus familias.

Durante el evento, el mandatario regional destacó este tipo de acciones que se vienen desarrollando de manera articulada, que contribuyen a la construcción de una paz sólida en la región, brindando mejores condiciones para que las familias retornen al campo huilense, contribuyendo con su esfuerzo y dedicación al desarrollo productivo del departamento.

El gobernador Luis Enrique Dussán López, igualmente sostuvo que la paz va más allá de las simples negociaciones en una mesa, a hechos concretos. “Felicito el lanzamiento de este programa y este café especial, que yo creo va a marcar una pauta en Colombia en torno a la paz, pues esta se construye así, no solo negociando en una mesa, ni solo brindando unas concesiones, sino construyendo desarrollo productivo entre todos los actores, y de manera conjunta, el Huila hoy está dando ejemplo en esa dirección”, manifestó.

Con hechos concretos el gobierno “Huila Crece” le apuesta a la paz

Durante el anuncio de esta nueva línea de café especial, Víctor Silva, representante Legal de Corpoagropaz, aseguró que esto demuestra el compromiso del gobierno departamental, por brindar oportunidades a las víctimas del conflicto armado y los firmantes de paz.

“Este proyecto es muy importante, porque el Huila es un departamento cafetero, y con estas acciones se demuestra una vez más la voluntad de la gobernación de participar en un hecho para brindar posibilidades a aquellas personas que fueron afectadas por el conflicto, y aquellas personas que le apostamos a la paz, incluirnos en un programa que nos mejore las condiciones de vida; es decir pasar del protocolo a la acción donde participemos de esos beneficios”.

Por su parte el Gerente de la Cooperativa Cadefihuila, Fernando Vargas López, destacó el impulso de un proyecto por más de $5.700 millones que sin duda tendrá un gran impacto en la caficultura huilense.

“Para nosotros es un paso gigante en un sueño que empezamos hace 4 años y el cual nos permite tener hoy 7 líneas de producción de café. Este proyecto no solo viene enfocado a eso sino que viene a apoyarnos en la formación de nuestros jóvenes, y por qué no, apoyar todos los emprendimientos que nazcan en el departamento del Huila, y que junto a otras instituciones podamos aprovechar la infraestructura que va a quedar en Cadefihuila para formar capital humano en catación y barismo, que nos ayuden a seguir consolidando como primer departamento en cuanto a calidad del país, porque la calidad no debe ser algo simbólico, sino una cultura”.