A un año del gobierno Petro, ¿cómo está la economía del país?

EnHora20 iniciamos un ciclo de programas para analizar el primer año de gobierno de Gustavo Petro. Este martes hablamos de economía, el miércoles el turno será para la seguridad y la paz total, el viernes el análisis al punto de ebullición climática y el próximo martes el análisis a la gobernabilidad. Panelistas analizaron entones el panorama económico que recibe al presidente Petro en su primer año de gestión, se debatió sobre los aciertos y los desaciertos de la política económica de este gobierno, así como una mirada a las decisiones que se han tomado, de la tributaria, pero también de las cifras de desempleo, inflación, regla fiscal y presupuesto.

Justo cuando el presidente Gustavo Petro cumple un año al frente del gobierno nacional, el país empieza a conocer unas cifras en el sector económico que darían cuenta de las decisiones que ha tomado el gobierno en el último año. El dato más reciente es el de desempleo que para junio alcanzó la cifra de un dígito: 9,3 por ciento, frente al 11 por ciento en junio del 2022. Las tasas de intervención del Banco de la República se mantienen en el 13,25 por ciento desde hace varios meses y el gobierno espera que a partir de septiembre inicie un ciclo de reducción de las tasas y la inflación, que el presidente declaró como vencida el pasado 20 de julio, se ubicó en el 12,13 con una tendencia a la baja desde marzo de este año. Además, de contar con la moneda emergente más valoradas en el mundo

El gobierno ha tomado algunas decisiones como una reforma tributaria aprobada que generaría recursos por $80 billones al 2024 la cual incluye cambios al sector de hidrocarburos e impuestos a ultraprocesados. El gobierno decidió empezar a superar el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los combustibles, una decisión que ha llevado a que el galón de gasolina pasara de $9.100 pesos en julio del 2022 a 13.373 para agosto de este año. El gobierno también ha tomado decisiones que impactan las finanzas como la congelación del Soat y el pago de los peajes o a través de decretos como lo hizo hoy el presidente Petro bajo la emergencia económica en La Guajira para garantizar el servicio de energía, así como un amplio programa de transferencias monetarias y subsidios, con lo cual, entidades como el Comité Autónomo de la Regla Fiscal les preocupa la presión que reciba el gasto y que se llegue a incumplir eventualmente la regla.

De otro lado, está la volatilidad del dólar ante coyuntura internacional y decisiones internas, pues ha logrado moverse entre los 5 mil pesos en noviembre del año pasado hasta el punto más bajo que hemos visto en los últimos días de 3,800, aunque en la última jornada se disparó cerca de $100 pesos. Una tasa que estaría relacionada en algunas ocasiones con la incertidumbre que generan algunas decisiones que el gobierno tomaría con la política minero-energética del país o el futuro de reformas que impactan las finanzas del país como es el caso de la pensional y la laboral.

Lo que dicen los panelistas

Juana Téllez, economista Jefe para Colombia de BBVA Research, aseguró que estamos en un momento no tan bueno, “era necesario e iba a pasar la desaceleración, pero no es tiempo de cantar vitoria”, agregó que ha sorprendido el primer trimestre con mejor en crecimiento, “pero la economía va a crecer poco: 1,2 o 1,5; también hay inflación a la baja, pero creció hasta marzo y está bajando lentamente”, con lo cual, asegura que el panorama económico no es fácil, pero manifiesta que lo bueno es que mercado laboral sí ha respondido bien en el proceso de desaceleración.

Resaltó que el reto hacia adelante es lograr que la economía crezca a través de inversión, pero afirma que esa inversión debe estar atada a la certidumbre que ofrezca el gobierno nacional.

Para Carolina Soto, economista, excodirectora del Banco de la República, Asociada Senior de Dattis y consultora en temas económicos y exviceministra general de Hacienda, el país está bien en lo macro, “hay continuidad, compromiso con lo fiscal que tanto Bonilla como Ocampo han sido defensores de la disciplina fiscal, eso ha dado tranquilidad a actores, mercados y al país en general; en lo macro estamos bien”, aunque resaltó que en lo sectorial es donde están los retos, “a pesar del ambiente responsable en lo fiscal, en lo sectorial hay pocos avances en infraestructura, el ministro dice que hay recursos para esto, el énfasis es en vías terciarias, pero los grandes proyectos como 5G están en veremos”, también dijo que hay rezago en otros sectores como el de vivienda.

Frente lo que ha ocurrido en sectores como hidrocarburos, comentó que la inversión extranjera directa se mantiene con fuerza ante los precios, “estas compañías aprovechan para atraer inversión, pero los anuncios que en general han sido negativos sobre cambios de política y decisiones se quedan en aire y se genera incertidumbre”.

Ricardo Ávila, economista, analista en el diario El Tiempo, consultor y columnista, planteó que hace un año cuando se estaba en los días previos al inicio del gobierno, se dio gran preocupación por lo que pasaría en lo económico, un año después dice que la fotografía es diferente, que hay tranquilidad en lo económico y que la percepción en Hacienda es que hay dos adultos responsables. Sin embargo, dijo que la gran pregunta es si la economía va mejor de lo que pensamos, “pero el país va peor de lo que creíamos; creo que la economía está mejor y preocupa más el país”.

Planteó que la gran inquietud es el aumento de las transferencias, “al crear obligaciones de carácter permanente, eso en exceso sienta mal y genera todo tipo de interrogantes al respecto de la sostenibilidad de las finanzas públicas”.

Luis Fernando Mejía, economista y director ejecutivo de Fedesarrollo, aseguró que se han dado elementos que han ayudado a que las cifras económicas mejoraran en los últimos meses, “el ambiente internacional más favorable a lo que se estimó; el elemento de política fiscal es fundamental sobre la necesidad de ajustar finanzas públicas y cumplir regla fiscal es importante para la deuda pública y la confianza con inversionistas internacionales”. Por otro lado, dijo que está el componente en el aumento de precio de gasolina, “es un acto de responsabilidad extraordinario, es costo en inflación, pero se ha dado con determinación”.

También arrojó algunas anotaciones sobre el panorama económico del país: en lo fiscal señaló que, a pesar del ajuste, el presupuesto del 2024 tiene gasto primario alto, si el próximo año hay problemas, “pues eso tendrá incidencia más la discusión de la regla fiscal en la que estamos de acuerdo con su cumplimiento”. Sobre inflación dijo que no estamos al otro lado, “está por encima del 12 por ciento y en toda la región está por debajo del 10″. Frente el empleo, manifestó que es buena noticia, “pero no entiendo porque es tan buena en junio y a fin de cuentas la actividad económica pega en el empleo y el segundo semestre tendrá deterioro. Por último, dijo que la capacidad de ejecución más allá de lo sectorial y que hay una curva aprendizaje que es alta, “va a ser un elemento determinante en la capacidad de ejecutar obras civiles y de infraestructura, agilizar el sector de vivienda y evitar una desaceleración mayor de la economía colombiana”.