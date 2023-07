Una abogada y DD. HH denunció que fue amenazada dentro del cementerio de Barbosa

Valle de Aburrá

Linda Rosa Torres Jiménez, quien es abogada y defensora de derechos humanos en el país denunció que fue víctima de una amenaza de muerte en el cementerio del municipio de Barbosa, norte del Valle de Aburrá, donde se desarrollaban las exequias de su señor suegro. También asegura que el sicario que la intimidó se le llevó documentación importante que tenía en un computador de otros casos de impacto nacional y recalca en que no se trató de un simple hecho de hurto porque fue solo a ella, pese a que en lugar había más personas.

“El día del entierro un hombre con una descripción de tes blanca alto de 180 de estatura me espero fuera de unas bóvedas me intimidó con un arma de fuego la puso en mi cabeza y me agredió, me manifestó unas palabras bien fuertes sobre mi labor como lideresa social y activista, defensora de derechos humanos. Me dijo que me iban a llenar la boca de moscas, que no es la primera vez que me lo dicen porque ya me lo habían dicho en amenazas anteriores”, relató la víctima a Caracol Radio.

La mujer está muy angustiada porque es la tercera amenaza que recibe en diferentes partes del país y ha trabajado en los casos de los jóvenes asesinados en Chochó departamento de Sucre y otros del departamento del Chocó y asegura que el sicario le exigió una documentación sensible que ella tenía en su poder.

“Después me solicitó unos documentos específicos que solo cargo yo todo el tiempo en mi bolso, porque son documentos de relevancia nacional y me arrebató esos documentos mi portátil con toda la información, documentos personales y me hizo una amenaza bien fuerte luego me agredió con el alma de fuego con la parte de atrás del arma y se retiró del lugar”, continuó con el relato.

Continúa su relato indicando que trabajar en la defensa de la verdad y los derechos humanos le va a costar la vida porque ya son tres amenazas de muerte relacionadas con su labor impidiéndole poder salir a la calle o moverse libremente y tener una vida tranquila, además, lamentó la atención que le brindaron en la vecina población de Copacabana en la sede de la fiscalía hasta donde tuvo que desplazarse para poder instaurar la denuncia, pasaron varias horas y nadie le daba razón, hasta que por fin logró hacer la declaración.

“El horario de atención de la Fiscalía en Copacabana es de 1 a 5 de la tarde, el horario institucional y abrieron a las 2:30 y lo que manifestó la vigilancia es que los funcionarios que se pueden tomar de 3 a 5 horas de almuerzo si les da la gana y que si queremos regresar que regresemos y sino que no lo hagamos”, lamentó.

La denunciante solicitó a la fiscalía garantías de seguridad para poder salir del departamento de Antioquia y poner su vida a salvo ya que pese a que ha denunciado amenazas de muerte en reiteradas ocasiones aún no cuenta con un esquema de seguridad y la fiscalía tampoco le ha apoyado.

“Entonces, es bien complicada la situación y por eso quiero ponerlo en conocimiento no solo de Caracol Radio que los líderes y lideresas, activistas de Colombia están siendo asesinados por la negligencia de la institucionalidad y un llamado al señor Fiscal que por favor tome las medidas pertinentes para garantizar por lo menos el derecho a denunciar este tipo de situaciones que vivimos los líderes en los territorios de Colombia”.

La mujer saldrá del territorio por seguridad luego de vivir este episodio en medio del dolor por la pérdida de su suegro en Barbosa Antioquia.