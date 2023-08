Caso Nicolás Petro, ¿qué viene en lo jurídico y lo político?

En Hora20 empezaremos debatiendo los efectos jurídicos y las implicaciones políticas de la detención del hijo del presidente Petro, Nicolás Petro y su exesposa Day Vásquez, se analizó el peso de los delitos que supuestamente se cometieron y el impacto en la gobernabilidad en momentos en los que se cumple el primer año de gestión de Gustavo Petro. A propósito, haremos un balance del primer año de gestión, los aciertos y desaciertos del presidente, un ejercicio que empezaremos a hacer desde hoy con nuestros panelistas.

Una nueva polémica judicial empaña al gobierno del presidente Gustavo Petro, pues este sábado la historia de la presunta entrega de dinero a Nicolás Petro, hijo del presidente de la república, por parte de cuestionadas figuras de la política en el Caribe como aportes a la campaña presidencial por el orden de mil millones de pesos y que se quedaron en el poder del diputado, se volvió a reactivar. Hacia las 6 de la mañana del sábado tanto Nicolás Petro como Days Vásquez fueron capturados en Barranquilla, enviados a Bogotá donde el domingo se legalizó la captura mientras se espera que este martes 1 de agosto sea la audiencia de imputación de cargos: lavado de activos y enriquecimiento ilícito para Petro y lavado de activos y violación de datos personales en el caso de la exesposa del diputado. En la audiencia también se solicitaría al juez medida de aseguramiento preventiva mientras se desarrolla el proceso.

Ante lo ocurrido el sábado en la mañana, el presidente Petro respondió que su hijo puede reflexionar sobre sus errores y asegura que la Fiscalía tendrá todas las garantías para proceder de acuerdo con la ley, sin embargo, este hecho que ha tenido amplia cobertura de la prensa internacional tendría efectos en su gobernabilidad y discurso de transparencia, aunque el presidente ha optado por tomar distancia de lo ocurrido y de hecho en marzo de este año le pidió a la Fiscalía que investigara los hechos que rodean tanto a su hijo como a su hermano, Juan Fernando Petro.

No obstante, desde la defensa sí hay reparos a lo ocurrido en las últimas horas, pues el abogado de Nicolás Petro, Juan Trujillo dijo esta mañana en 6AM Hoy por Hoy que hubo irregularidades de la Fiscalía, que no hay garantías y que la defensa no pudo controvertir las razones de la medida de aseguramiento y que hay desproporción por parte del ente acusador; una postura que ha sido compartida por otro abogados en el país, pues se asegura que no era necesaria la medida de aseguramiento para hacer la imputación de cargos.

Lo que dicen los panelistas

Para María José Pizarro, senadora de la república por el Pacto Histórico, el presidente actuó como se esperaba que actuara un presidente de Estado, “eso se debe plantear con contundencia, lo que expresó en redes, la manera como se da la relación con el caso desde que sucedieron las primeras denuncias”, también aseguró que con la actuación del presidente se confirma que el presidente Petro es un demócrata, “se envía el mensaje de que en este gobierno nadie está por encima de la ley, ni siquiera el hijo del presidente”.

Sobre el balance del primer año, aseguró que lo que viene en la paz total es trascendental ante el cese al fuego bilateral con el Eln. De otro lado, dijo que no hubo debate en el congreso con las reformas y que el gobierno es consciente que estas iniciativas no saldrán como entraron.

Gabriel Cifuentes, abogado, profesor universitario, exsecretario de transparencia y columnista, planteó que sería gravísimo para el país las acusaciones de la Fiscalía, “es delicado para el presidente como padre y también como jefe de Estado al cargar con la nube de tormentas porque corre en paralelo el proceso penal con su mandato; es una artillería para la oposición”. Resaltó la respuesta del presidente porque no solo es lo que se espera, sino porque cumple con la independencia de poderes, “se estaría tumbando con los mitos de la oposición de que estamos ad-portas de un régimen castrochavista”.

Explicó que es importante entender la etapa procesal, “estamos en la imputación, no hay pruebas porque esas son del juicio, pero sí hay material probatorio que sería indicativo de la posible comisión de un delito; falta la audiencia de imputación y la etapa de juicio que es donde se discuten las pruebas”. Sin embargo, dijo que independiente de que sea algo excesiva la captura o detención preventiva, hubo un juez que evaluó en derecho esa detención.

Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, advirtió que lo ocurrido es muy grave porque es el hijo del presidente de la república y por Nicolás Petro hizo parte de la campaña de Petro presidente, “era su jefe de campaña en el Atlántico, él recibió ese dinero en nombre de la campaña, que se lo haya quedado, que se lo robara, es otra historia”. Planteó que se debe probar si finalmente se giraron los 50 millones a la campaña, mientras que planteó que la reacción de Petro estuvo bien, “da tranquilidad de que Fiscalía investigue y señala un poco a su hijo. Utiliza expresiones significativas sobre capacidad de autodestrucción y que reflexionara por errores; el presidente no fue del todo neutral”.

Para Juan Pablo Estrada, abogado y profesor en la Universidad Externado, esta es una circunstancia inédita, “no porque otros delfines no estén en asuntos controversiales, sino porque hay pruebas contundentes en el tema de enriquecimiento ilícito, pero en este caso por ser de funcionario se aplica una ley en el que funcionario debe demostrar procedencia lícita de lo que supere sus ingresos como diputado. Aseguró que Nicolás Petro estuvo empoderado por su padre, lo respaldó para ser gobernador, le ayudó a ser diputado y, “se filtraron videos y audios de lo que se hacía en la Costa y Nicolás tenía la labor de recibir recursos lícitos”. Detalló que el reto que tiene la Fiscalía es demostrar si el 100% de los recursos de aporte los apropió Nicolás Petro o si fue solo una parte, “si eso se traspasa, hay problemas para Petro y el gerente de campaña porque habría financiación irregular de la campaña; el reto es mantener frontera que fue un acto irregular de Nicolás Petro ajeno al manejo de recursos de la campaña”.

En cuanto al primer año de gobierno, manifestó que ha sido enredado, “ha cambiado 11 ministros, las reformas no se movieron como lo deseaba el presidente y ha sido confrontacional; se comporta como candidato y eso afecta las huestes”.