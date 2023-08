Aumento de pasaje genera molestia de la ciudadanía

A partir de hoy volverá a aumentar el pasaje de transporte público en Cúcuta y su área metropolitana, el nuevo costo del pasaje del transporte colectivo que circula en Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios será de $2.800.

“Estamos muy preocupados por la situación y el aumento del pasaje porque no nos va a alcanzar el sueldo para pagar 4 pasajes diarios, no sé que vamos a hacer y como cumplir con los hogares, eso es lo que no están viendo las autoridades ni el gobierno nacional estos incrementos a quienes realmente está afectando es a la clase obrera”.

“Vamos a tener que movilizarnos en bicicleta, caminando o en otros medios de transporte porque sinceramente es imposible, que logremos que nos alcance los pocos recursos que tenemos”. Señaló

Los aumentos en el transporte público hacen parte de los acuerdos que se establecieron en las mesas de trabajo, junto al área metropolitana de Cúcuta por los reclamos que presentaba el sector.