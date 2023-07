Yerson Candelo acepta que hubo oferta de Millonarios y DIM ¿Por qué no se dio su fichaje?

Yerson Candelo se convirtió en nuevo jugador del Aucas, actual campeón de Ecuador. Luego de su inesperada salida de Atlético Nacional, en diálogo con el Vbar de Caracol Radio, el futbolsita se refirió a esta situación, las ofertas de los clubes colombianos, la conversación que tuvo con el director deportivo, Esteban Escobar, y aclaró el tema de los cambios en la final del fútbol colombiano ante Millonarios que tanto revuelo causó.

El futbolista colombiano continuará su carrera en Ecuador y declaró que ya todos los documentos están al día y ha cumplido con los entrenamientos. “Ya el tema de pruebas y todo ya está ok. Ya llevo dos sesiones de entrenamiento con el grupo. Es hasta diciembre y con opción de extender el contrato como tal.”

Candelo también reveló que tuvo ofertas para seguir en el país, específicamente de Independiente Medellín y Millonarios, pero no pudieron llegar a un acuerdo: “Sí. Se habló de Millonarios, se tocaron algunos números, tanto de Millonarios como de Medellín”, aseguró.

¿Por qué no llegaron a un acuerdo?

Por los números que condicionan un poco, hubo apertura de parte mía, del cuerpo técnico y se intentó mediar la situación, pero los números no encajaron de parte mía y de mi empresario así que tomamos la decisión de esperar un poco y tomar una decisión diferente que fue venir a Aucas

Independiente Medellín: También hicieron un esfuerzo importante, el tema de número se acercaba mucho a lo que quería, pero en su momento sentí que era muy apropiado tomar un aire por fuera, salir a una liga diferente y ya esperar a fin de año qué puede suceder y tomar una decisión con más claridad.

¿Queda afectado por cómo se dio su salida de Nacional?

Claro, totalmente, después de cinco años de entregarle lo mejor a esa institución tan importante en nuestro país. Creo que hay maneras, yo venía dialogando para que se diera mi salida de una manera diferente por la cual las dos partes encajábamos en que al final de mi contrato me podían ofrecer más de un año de renovación, el tema económico iba a ser otro factor que iba impedir estar en el mismo punto. Sorprende al final las maneras que utilizaron, por cómo se hizo ver todo, pero yo siempre voy a estar agradecido con Nacional, siempre estaré agradecido con las personas y los amigos que dejé ahí y lo que le entregué a la institución y ellos a mí.

Golpea y da tristeza porque uno en seis meses o un año no se alcanza a encariñar, pero si me hablas de cinco años, es algo diferente, donde se viven muchas cosas difíciles, tristezas y alegrías y todo esto va formando una empatía con la hinchada y la institución. Mi familia y mi entorno siempre estuvo metida en lo que es el equipo, lo que es estar pendiente de cada situación del equipo y ayudar, e para que estuviera al 100%. Es triste que pasen estas situaciones con jugadores que le han dado tanto a instituciones tan importantes, Lo que pasó con Viera es inaceptable en Junior y en el fútbol nos toca aceptar esas situaciones, levantar la cabeza y echar para adelante.

¿Cómo fue la situación de lo cambios en la final ante Millonarios? ¿Qué sucedió?

Aprovecho para aclarar que fue una situación que se dio en todos los partidos que tuvimos, siempre uno dos o tres jugadores tuvimos ese acercamiento con el profe Autuori, compartir ideas e interactuar. Yo nunca me quise manifestar, pero en este momento lo quiero hacer… en ningún momento entré a querer hacerle los cambios, a manejar el grupo, nunca estuve involucrado en una decisión de los capitanes como la gente empezó a comentar y a vender una idea que los jóvenes no me querían, que yo era el mala leche del grupo. Tengo buena relación con los jóvenes, el cariño que recibo de ellos es realmente agradable, siempre intenté ayudarlos, estuve ahí para apoyarlos.

¿Cómo le comunican su salida de Nacional?

Después de vacaciones me presento y ese día me dicen que suba a la oficina con Esteban, el director deportivo. Él tiene un documento en la mesa en el que me dice, Yerson esta temporada no te veo en el equipo, vamos a darle prioridad a los jóvenes, vamos a intentar que vayas a un club que te haga mejor contrato, contando con que hacía dos meses atrás ya había hablado con Esteban (Escobar) y les había dicho que qué habían pensado como club, si estaban pensando en la renovación mía para ver qué caminos tomar y él me manifestó que encantado que terminara el contrato hasta diciembre. Fue muy incoherente y nunca supe quién toma la decisión ni cuáles fueron las razones.

¿Quién decidió la lista de los que cobrarían los penales en la final?

Había tensión, pero cuando nos juntamos el técnico da un alista que él tiene. Hay unos jugadores que no se sienten bien para cobrar de esa lista, hay otros que no entraban en esa lista y eran buenos, así que tomando en cuenta la opinión de cada compañero sobre los nombres que el técnico dio, se planteó los que iban a patear, pero nunca sucedió que dos o tres jugadores decidimos quién pateaba, porque si algo me respalda son los códigos.

¿Sucedió algo después en el camerino?

Pasó que todo el plantel estaba muy triste. Porque hicimos un gran torneo, hicimos un gran camino y la final se define por penales, estábamos orgullosos de todo lo que habíamos hecho y lo positivo de la temporada