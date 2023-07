Danovis Banguero explica su salida de Nacional y la razón por la que eligió Águilas

El mercado de pases en Colombia dejó una sorpresa con la salida de Danovis Banguero de Atlético Nacional y su posterior llegada a Águilas Doradas. Sin embargo, el propio futbolista se encargó de aclarar las dudas que había respecto a esta decisión en su carrera en diálogo con El VBar de Caracol Radio.

El experimentado lateral izquierdo explicó que se trató de una decisión personal luego de llegar a un acuerdo para salir del equipo Verdolaga. Aseguró que le llamó la atención el proyecto que están haciendo en el equipo dorado y que no se trata de un retroceso en su carrera.

“La decisión fue de común acuerdo. Nos sentamos a hablar, hay sobrecupo en la posición, hay varios jugadores que están allí y otros con buna proyección y a mí me quedaban solo seis meses. Hubo una posibilidad, se abrió una ventana para sumarme a Águilas, un gran proyecto que se viene trabajando hace años. Se llegó a un acuerdo para hacer ese movimiento”, dijo al respecto de su salida del equipo verdiblanco.

Asimismo, reveló que el primer interesado en ficharlo fue el presidente Fernando Salazar. “La propuesta... el primer interesado fue don Fernando Salazar, fue el que se acercó al club a tocar la puerta, sabiendo de la situación que había. A mí se me informó por un allegado. Fernando se puso en contacto, me preguntó que cómo me parecía, que mirara; le dije que me sonaba. Nacional no me tenía en planes para sacarme y hablé con el presidente de Nacional y él fue claro conmigo, no me estaba sacando del club, sino que me estaba contando de una posibilidad y ya yo veía si la aceptaba o no, si o, podía continuar y cumplir mis seis meses”.

¿No estaba en los planes de Nacional por falta de presupuesto salarial?

“No sé cómo se manejen los temas administrativos. No me comunicaron que era por el tema salarial, ellos tienen las cuentas y no hubo ningún inconveniente, ellos saben los números y están claros, Tiene que ver con la intención del proyecto donde se le apuesta a jugadores jóvenes, hay material. Hay que trabajar para que se vayan consolidando y yo de otra forma ayudé para que fueran aprendiendo cositas para ejercer la posición en propiedad”, dijo al respecto sobre las declaraciones de Mauricio Navarro, donde dejó a entender que se liberaban de un salario alto.

¿Hubo desgaste en la relación con Nacional?

“No hubo desgaste. En Nacional no había desgaste. Siempre hay presiones en Nacional, sus hinchas son los primeros en meter la presión y cuando llega alguien que le gusta ganar y se presenta la oportunidad con Nacional. Para nadie es un secreto que se siente uno desilusionado tras perder, pero la relación fue buena, un canal de comunicación a directo, me trataron muy bien. Primero hay que medir al jugador como la persona que es y eso me deja muy contento”.

Proyecto de Águilas Doradas

“El proyecto se ve que no es joven, porque lo viene manejando hace unos años, la filosofía de juego de Águilas, siempre tratan de buscar entrenadores con esos perfiles para seguir en esa línea de trabajo, son jugadores que son una familia, se conocen y tiene la misma base, la misma nómina, el también influye, porque si uno tiene una persona que es Farias, conocedor y me puede hacer más ganador, cualquiera le gustaría estar bajo sus órdenes”.

¿Su salida estuvo ligada a perder el título de Liga?

“Si se me hubiera presentado la oportunidad que se presentó, la verdad no, por proyecto personal, era una cuestión que no tenía marcha atrás. El título que perdemos no tiene nada que ver, nos ponemos tristes porque lo perdemos, con el rival que se pierde, la tradición, pero esto es fútbol. Tuve la oportunidad de jugar cuatro finales y perdí solo esa, en Nacional no se pude perder, pero nos tocó. No tiene nada que ver si hubiera quedado campeón el tema de mi renovación, es un proyecto personal”.

Nombramiento de Amaral en Nacional

“No sé si sea el correcto o incorrecto. Lo que sí sé es que hay una ventaja en todo esto, al dejar a Amaral, está la ventaja de tiempo, él conoce a sus dirigidos conoce su lugar, sabe explotar sus virtudes, lleva 7 meses con el grupo, es una persona inteligente y sabe. La parte defensiva, era de los que más tomaba la vocería por su experiencia como jugador. Encontramos la línea de trabajo rápidamente. Es coherente con lo que están haciendo ahora”.

¿Considera que es un paso atrás?

“La presión, yo tengo una ventaja y es que siempre he estado remando contra la corriente. No tengo redes hace más de seis años, y eso lo hago para enforcarme. La presión es la que yo mismo me pongo porque quiero ganar y me duele perder, pero la presión que tuve con Nacional, la voy a tener con Águilas. Va a ser más difícil, pero es un reto que estoy preparado para afrontarlo y creo que se puede lograr, pasar de Nacional a Águilas no quiere decir que no tenga presión por ser campeón. Este semestre que llego a Águilas va a ser una oportunidad para ir por eso. ´guilas me quiere integrar a su proyecto y no tengo más que agradecerle”.