Omar Ramírez sobre victoria ante Alemania: Un buen resultado, pero aún no han logrado nada

Omar Ramírez, director técnico de Santa Fe Femenino, habló con Caracol Deportes luego de la victoria histórica de Colombia ante Alemania en la Copa Mundial Femenina 2023. Destacó que, a pesar de que confiaba en que darían un buen partido logrando un empate, le sorprendió gratamente el gran nivel que están demostrando las colombianas.

La mentalidad que ha caracterizado, tanto al cuerpo técnico como a las jugadoras, parece ser la clave del éxito. “Hoy lograron un buen resultado, pero no han logrado nada, ellas lo deben tener muy claro y en el fútbol femenino se piensa así. Ellas piensan en grande, pero saben que tienen que ir paso a paso”, mencionó sobriamente de la misma manera que lo ha hecho Nelson Abadía.

“Hasta este año el fútbol colombiano ha venido demostrando que con tan poco sí ha hecho mucho, hablamos de un tema más de pasión que de otra cosa”, comentó al resaltar que las jugadoras de la Selección femenina tiene algo que la selección masculino no tiene, un alma de pasión. ”Al fútbol femenino no le han regalado nada, nada es cómodo, nada ha sido fácil, todo ha sido luchado”, añadió.

El entrenador venezolano, que se llevó la Copa con Santa Fe en la Liga Femenina de Colombia, compartió también adelantos de los refuerzos que se vienen para el conjunto albirrojo y sembró la intriga respecto a la nueva jugadora de la Selección Colombia que será fichada para la Copa Libertadores. La única información que dejó entrever es que esta nueva jugadora pertenece a la línea defensiva.

Estas fueron las declaraciones de Omar Ramírez:

Victoria de Colombia ante Alemania

Sensaciones del triunfo: Yo he sido optimista desde el día uno, Colombia hoy dio un paso importante en creer, en confiar en que son capaces de conseguir cosas importantes. Siempre lo he dicho, yo creo que las jugadoras colombinas tienen un ego de competencia muy bueno y se la creen, cuando se la creen pasan este tipo de cosas.

Preparación: La preparación que tuvo Colombia para este mundial ha sido diferente al resto los módulos de trabajo, los partidos amistosos, el recorrido y la madurez de las jugadoras llega a un punto muy alto, tanto las que más experiencia tienen, como las más jóvenes, porque la más joven es Linda, por ejemplo, y ya juega en el Real Madrid. Yo creo que son muchos factores donde Colombia se consigue un punto muy positivo.

Buen nivel: Yo sí pensé que Colombia le iba a hacer un buen partido Alemania, yo aspiraba a un empate, que no es malo y mira que lo terminan ganando. Y de una u otra manera, Colombia no se metió atrás, defendió en tres cuartos de cancha, fue muy intenso, presionó, intento hacerle daño a Alemania con las características de nuestras jugadoras, pero hoy verlas de esa manera, con la jerarquía, con la personalidad, la templanza con el físico que hoy se jugó. Hubo un primer tiempo de una intensidad muy alta, tenía miedo que pasara lo que pasó contra Italia, que luego físicamente nos caímos, pero mira que lo mantuvieron hasta el final.

Mentalidad de las jugadoras que no tiene la selección masculina

Apoyo a la selección femenina: Yo creo que es un factor importante y muy discutible, al fútbol femenino no le han regalado nada, nada es cómodo, nada ha sido fácil tenemos una liga muy corta, todo ha sido luchado. Lo que pasa es que el fútbol femenino tiene un alma amateur un alma de pasión, tiene un alma que me apasiona porque es que estoy enamorado de la camiseta. Por dinero, por plata no es. Ahorita están recibiendo un buen dinero de FIFA pero hasta este año el fútbol colombiano ha venido demostrando que con tan poco sí ha hecho mucho, hablamos de un tema más de pasión que de otra cosa y yo creo que por ahí pasan muchas cosas.

Futuro en el la siguiente fase: Yo creo que hay que ir paso a paso. Hoy se logró un paso importante, ganarle a una potencia como Alemania. Nosotros a nivel de Sudamérica, a comparación de Europa, ellos nos llevan pasos muy grandes. Creo que en el ránking Alemania es el mejor posicionado después de Inglaterra, pero estamos hablando que le ganó a una campeona del mundo. Yo creo que hay que ir paso a paso, las chicas lo saben, ellas lo deben saber, hoy lograron un buen resultado, pero no han logrado nada, ellas lo deben tener muy claro y en el fútbol femenino se piensa así. Ellas piensan nen grande, pero saben que tienen que ir paso a paso.

Protagonistas del Mundial

Las jugadoras más destacadas: Hablar solo de Alemania sería un poco egoísta, si hacemos un equilibrio entre los dos partidos, el trabajo que ha hecho la línea defensiva ha sido muy bueno, carolina Arias, Yorlin, Daniela Arias y Vanegas ha sida impecable. Ahora, el trabajo de Lorena Bedoya ha sido extraordinario, superlativo, yo creo que el rendimiento más estable dentro de la Selección. Y bueno, Linda individualmente marca esa diferencia.

Línea defensiva: Colombia trabaja muy bien lo defensivo desde lo colectivo, desde la intensidad, doblar la marca hacer la cobertura si una compañera es superada se hace la permuta y tiene un sacrifico, una voluntad enrome de cada una, de todas. Yo creo que ha sido el secreto de Colombia, porque yo creo que Colombia si tu miras las estadísticas, remata poco, pero no lo sufre tampoco, sin tener tanto la pelota, como hoy. Y yo creo que pasa más por un sacrificio de voluntad y obviamente seguro es trabajado por el cuerpo técnico.

¿Brasil o Francia en octavos de final? Yo prefiero a Francia por muchas cosas porque Brasil en contexto histórico siempre nos ha superado y creo que no hemos pasado ese bache de que podemos ganarle a Brasil, yo prefiero a Francia porque el último partido entre Francia y Colombia en un mundial, Colombia ganó y el último partido que jugaron Colombia le hizo un muy buen partido. Desde un punto de vista muy mío prefiero a Francia.

Refuerzos de Santa Fe para Copa Libertadores

Fichaje: Hoy contamos con Natalia Gaitán que todos sabemos lo que es, estamos apostándole a jóvenes como cristina mota y Melania Ponsada, Estefani castaño la portera de Deportivo Cali, que es bogotana nos llega reforzada, Diana Arelis que debe incorporarse el día martes a la concentración del equipo que vamos a tener y esperamos una delantera y una jugadora de la Selección Colombia que está en el mundial que todavía no podemos anunciar pero que ya tenemos cosas adelantadas y casi todo listo.

Jugadora de la Selección Colombia: No te puedo adelantar porque luego me llaman, pero es un hecho. No es delantera. En estos días sale esta noticia. No es Guzmán, ni Ana María, es una jugadora de experiencia. Leidy Andrade en el ataque tampoco, tengo una buena relación con ella, siempre hablamos de esa posibilidad, pero tiene un contrato en Brasil muy bueno y está muy estable. Es defensa.

Amistosos: Nosotros esperamos jugar amistosos internacionales acá en Colombia, pensando que posiblemente podamos ir a Brasil.

Contratación extranjera: Sí la extranjera hoy dio un resultado de un partido en Chile para luego ver si concretamos una jugadora de la Selección de Chile.