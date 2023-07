No soy pandillero ni delincuente: menor tras pelea en las afueras de la I.E. San Lucas

Cartagena

Viral en redes sociales se hizo un video protagonizado por dos menores de edad, que se enfrentaron en las afueras de la Institución Educativa San Lucas de Cartagena, en medio de varios “espectadores” que poco hicieron para terminar la riña.

Caracol Radio dialogó con uno de los involucrados en el video (el más alto que tenía un cuchillo), quien aseguró que el hecho fue originado por una vieja rencilla entre ambos; días antes habían tenido un episodio donde cuenta, lo atacaron con el mismo arma blanca que exhibió en el video.

“Yo no soy delincuente, yo soy deportista; tampoco le dí puñaladas como están diciendo que yo lo estaba atracando para la tula. Ninguna clase de vicio meto y si quieren que me hagan la prueba, no me gusta el vicio, solo mi fiestecita y ya. Ese cuchillo me lo sacaron ellos que me corretearon en una pelea, yo estaba por allá arriba, me devolví y les quité el cuchillo”, expresó el implicado de 16 años.

Por su parte Elizabeth Correa, madre del adolescente, aseguró que han recibido amenazas de muerte y que están poniendo la cara para solucionar este incidente con los familiares del otro involucrado.

Al respecto ya la Policía Metropolitana de Cartagena a través de Infancia y Adolescencia, lideró una reunión con las partes en el plantel educativo con el fin de llegar a unos acuerdos.