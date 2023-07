Mancuso niega haber amenazado a la magistrada de Justicia y Paz de Bogotá

JUDICIAL

El ahora gestor de paz, y exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, niega haber amenazado a la magistrada de la Sala de Justicia y Paz de Bogotá, que dejó en firme la orden de captura con fines de extradición en su contra.

Mancuso envió un derecho de petición a los presidentes de las Altas Cortes y al fiscal General de la Nación, en el que solicitó que le informen si la magistrada Alexandra Valencia Molina, compulsó copias para que se investigara las presuntas amenazas.

También exigió a la magistrada que exponga las pruebas de tales amenazas.

“En relación a las graves y reiteradas acusaciones de supuestas amenazas proferidas en contra de la Magistrada Valencia de parte mía, deseo expresar mi consternación y preocupación, pues no es la primera vez que la magistrada Valencia me atribuye tal conducta irresponsable. Estas acusaciones tendenciosas, que se repitieron en el pasado ante un medio italiano, me obligan a dirigirme a la magistrada por los canales legales y públicos correspondientes. Le exhorto a que presente, sin ambigüedades, sin demora y con la claridad que la justicia demanda, las pruebas y circunstancias en las que yo, en dos ocasiones, la habría amenazado”.

Mancuso dice que él ya no es violento, y que prefiere recurrir a las herramientas que le otorga la justicia.

“Desde mi desmovilización, me comprometí a no volver a apelar a la violencia en ninguna de sus formas. Desde aquel día que depuse las armas he honrado mi palabra y lo seguiré haciendo hasta el último día de mi vida”.

El caso en al JEP

En la sentencia que esa Sala ratificó la orden de captura, La Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá llamó la atención a la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, en el sentido de hacer ver que algunos de los hechos que narró en esa jurisdicción en mayo pasado, ya fueron referidos ante Justicia y Paz en decisiones del 31 de octubre del 2014 y 11 de agosto de 2020.

Mancuso dice que la responsabilidad de sacar conclusiones en este caso debe recaer únicamente en la JEP y sus magistrados.

“La magistrada Valencia advierte a la JEP que la verdad aportada no es nueva. Esta conducta no es simplemente indelicada, es una interferencia flagrante en una justicia prevalente, que traspasa los límites de la independencia de la justicia y su función judicial, demostrando una desconexión palpable con la metodología y la ruta de trabajo establecida por la JEP. Sus afirmaciones reflejan una falta de conocimiento y comprensión en el proceso, desestimando, por ejemplo, lo que hemos presentado bajo el enfoque de macro criminalidad que en Justicia y Paz fue descuidado reiteradamente en sus fallos.

