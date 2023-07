“Dau le falló a la ciudad en todo, es un alcalde pinocho”: Yolanda Wong

Cartagena

La abogada y excaldesa (e) de Cartagena, Yolanda Wong Baldiris, sorprendió a la opinión pública con su inscripción como candidata a la Gobernación de Bolívar, con el aval del Partido Demócrata Colombiano.

Si bien había expectativa por sus posibles aspiraciones políticas de cara a la contienda electoral del próximo 29 de octubre, los cálculos la daban como una opción para buscar el primer cargo en Cartagena, no obstante, sin los actos masivos característicos de la época, formalizó su intención de integrar la baraja.

En diálogo con Caracol Radio Wong habló de su propuesta para conquistar a los electores, cuáles serían los pilares de su Gobierno, y aprovechó para lanzar duras críticas al mandatario distrital, William Dau, a quien calificó como “alcalde pinocho”.

“Cartagena creo que tuvo un retroceso de 20 o 25 años, nosotros hemos caminado toda la ciudad no sólo en estos últimos días sino desde hace mucho tiempo; yo venía comentando que no podemos repetir el chasco de Dau que le falló a la ciudad en todo. Por eso le digo pinocho, es un alcalde pinocho y creo que no lo debemos repetir, debemos escoger un alcalde gerente”, aseguró la candidata.

Al respecto no se ha conocido un pronunciamiento oficial del burgomaestre.

Candidatos inscritos a la Gobernación de Bolívar:

1. Yamil Arana – Partido Conservador con coaval del Partido Liberal

2. Yolanda Wong Baldiris – Partido Demócrata Colombiano

3. Mery Luz Londoño - Liga de Gobernantes Anticorrupción

4. David Múnera Cavadía - Partido Dignidad y Compromiso

5. Carlos Javier Ramos Pérez - Partido Ecologista Colombiano

6. Luis Flórez Agamez - Partido Alianza Democrática Afrocolombiana (ADA)

7. Germán Viana - Colombia Humana

8. Germán Zapata - Partido Independientes

9. Zaith Adechine - Movimiento de Salvación Nacional

10. Lutterh Larios - Partido Esperanza Democrática