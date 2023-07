Sandra Hernández: Llegó la hora de que una mujer le ponga orden al Huila

Neiva

Acompañada de su familia, los candidatos a la Asamblea Departamental, ediles, líderes y amigos, Hernández aseguró que a partir de ahora se empieza a escribir un nuevo capítulo en la historia del departamento del Huila al tiempo que señaló que se encuentra lista para la contienda electoral.

“Estamos listos para decirles a los huilenses que nos encontramos preparados para regir los destinos de este departamento. Soy una mujer que le ha impregnado el sello de trabajo, de disciplina, coherencia y absoluta sensibilidad social”, señaló.

Dijo Hernández que es hora de que al Huila se le ponga orden. Añadió que el departamento necesita una mujer que lo quiera, que imponga disciplina y maneje bien los recursos, así como articular las instituciones para que los recursos lleguen a cada uno de los 37 municipios y no se parcelen como una finca, tal y como está sucediendo actualmente.

“Llegó la hora de que no haya más obras inconclusas y el presupuesto público sea para unos pocos, no para el bienestar de las comunidades. No más contratistas foráneos. Aquí frente a ustedes hay una mujer que está lista”, puntualizó Hernández.

La candidata exhortó a los aspirantes a la Asamblea Departamental a que sean sus voceros y quienes la representen en toda la región, durante las 24 horas del día y siete días a la semana, para darle una dinámica diferente a la política, compitiendo contra las estructuras políticas y económicas, enquistadas en el Huila, que no lo han dejado progresar.