Bloqueos intermitentes afectan movilidad en la vía Candelaria – Laberinto, Huila

Neiva

La Policía Nacional informó sobre afectaciones en la movilidad sobre la vía Candelaria – Laberinto, en la Ruta 2402, km 97+400, por cuenta de una manifestación que adelantan integrantes de la asociación de aserradores del Huila en este corredor vial.

De acuerdo con las autoridades, el cierre de la carretera se realiza de manera intermitente, con bloqueos totales de aproximadamente una hora y aperturas temporales de 30 minutos, según lo acordado por los líderes de la protesta para permitir el paso de vehículos.

Los manifestantes aseguran que la movilización obedece a presuntos incumplimientos de la hidroeléctrica El Quimbo con el gremio de aserradores del departamento. Mientras tanto, unidades de Tránsito y Transporte de la Policía hacen presencia en el lugar realizando acompañamiento y monitoreo permanente.

Ante esta situación, las autoridades recomendaron a los viajeros programar sus desplazamientos con anticipación y tomar como ruta alterna el corredor vial Cruce de Yaguará – Íquira – Pacarní – Tesalia – La Plata. Además, pidieron estar atentos a la información oficial sobre el estado de la vía.