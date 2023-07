“Entre todos vamos a despertar al Huila” Juan Carlos González candidato a la gobernación

Neiva

La seguridad de nuestro departamento debe contar con las herramientas y el apoyo necesario. Nuestras fuerzas militares y de policía se sienten maniatadas. No vamos a permitir que nuestro departamento vuelva al pasado y destruyan la tranquilidad del campo y las ciudades. Indicó Juan Carlos González.

Un candidato comprometido con el progreso y el bienestar de todos: indígenas, campesinos, empresarios, estudiantes y jóvenes. Construiremos un futuro más sólido y equitativo para nuestra región, el pasado viernes 28 de julio oficializó su candidatura a la gobernación del Huila, con el acompañamiento de familiares, amigos y diferentes sector que ven en González una oportunidad de cambio para el departamento.

Llegó el momento de la transformación de nuestro departamento, seguir con los mismos que tienen al Huila en la miseria o darle el espacio a nuevos liderazgos. Empoderando el campo, fortaleciendo la agroindustria: por un futuro sostenible y próspero para todos.

“Esta candidatura nace de una necesidad imperiosa de los huilenses por tener un nuevo liderazgo, personas que quieran trabajar con las comunidades, que con la plata se hagan las obras que se necesitan para el desarrollo y las personas que hoy en día están haciendo un clamor importante por la seguridad en el departamento del Huila, entonces hemos recorrido lo largo y ancho del departamento del Huila”. Indicó González

¿Quién lo acompañan en esta aspiración política?

La ciudadanía, nosotros no estamos comprando votos, nosotros no estamos con maquinarias retrógradas y tradicionales políticas que son las que tiene el departamento hoy en día como están, nosotros estamos trabajando con la gente, con el pueblo, con la ciudadanía, escuchando a el líder comunitario, escuchando al líder social, escuchando a la ama de casa, escuchando el bombero, escuchando el estudiante, al profesor, esas personas que son las que trabajan diariamente por el departamento del Huila, son las que no son escuchadas nosotros sí los estamos escuchando y ellos son los que le están haciendo acompañamiento a esta campaña.

Con una apuesta bastante ambiciosa Juan Carlos González Mejía aspira a llegar a la Gobernación del Huila, donde se comprometerá a generar más de 100 mil empleos para los jóvenes opitas.