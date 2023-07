Por incendio en los Andecitos alcaldía de Neiva priorizó censo a damnificados

Neiva

La Secretaría de Gestión de Riesgo y Desastres, luego de su estudio de análisis por pérdidas, informó a la población damnificada sobre las ayudas humanitarias que se entregarán por directriz nacional.

Ocho viviendas damnificadas fue el saldo del incendio ocurrido en el asentamiento Los Andecitos, cinco de éstas reportaron pérdidas totales y tres de ellas parcialmente afectadas, según el informe que entregó el secretario de Gestión de Riesgo y Desastres, Armando Cabrera Rivera, luego de atender la emergencia, mediante el Cuerpo Oficial de Bomberos, y de realizar el respectivo censo, “ya hemos realizado la evaluación de daños y análisis de necesidades para determinar quiénes son los afectados por el lamentable incendio que, por fortuna, no reporta pérdidas humanas”, expresó el funcionario.

El sector que ya se encuentra en condición de vulnerabilidad por estar asentado en las márgenes del río Las Ceibas, ahora padece de esta calamidad, cuya directriz nacional permitirá que las ocho viviendas afectadas, cinco de éstas con pérdidas al 100%, cuenten con un arriendo por tres meses y cuyo valor oscila entre los 600 y 700 mil pesos, mientras logran reubicarse, así mismo, se entregarán tejas de zinc para mitigar los daños.

La secretaria de Vivienda, Esperanza Montaño Cortés, se desplazó al lugar de la emergencia durante el censo realizado por la Secretaría de Gestión del Riesgo, para escuchar y atender de manera directa a los afectados, para realizar una hoja de ruta que permita intervenir de manera positiva los afectados por esta emergencia.

Las causas del incendio, que son materia de investigación, aluden a la informalidad de la red eléctrica de estas viviendas y el posible mal uso de los enchufes o de tomas eléctricos saturados de electrodomésticos.

Profesionales de la Secretaría de Gestión del Riesgo y el Cuerpo Oficial de Bomberos hace un llamado a la población en general a verificar las llaves de paso de gas y las conexiones eléctricas antes de salir de las viviendas, no dejar conectados cargadores o electrodomésticos mientras no se estén usando o no estemos en casa, no saturar los enchufes con multitomas, verificar la capacidad eléctrica de cada suministro de energía eléctrica.