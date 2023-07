El jefe del Clan Oriente alias ‘Camilo’ ya fue enviado a la cárcel

Antioquia

La fiscalía informó que luego de la audiencia de legalización de captura de Carlos Alberto Herrera Arcila, alias ‘Camilo’, presunto cabecilla del grupo ilegal Clan de Oriente, un juez de control de garantías lo envió a la cárcel por el delito de porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares. Lo mismo le ocurrió a las cinco personas que lo acompañaban el día de la captura y que también son presuntos integrantes del mismo grupo. La defensa de los procesados apeló esta medida.

“De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal especializado de la Seccional Antioquia, alias Camilo y su organización criminal, serían los responsables de causar zozobra y caos entre los habitantes de Nariño, Sonsón y Argelia, oriente antioqueño, donde se dedicaban a la extorsión, el desplazamiento forzado, las amenazas y el tráfico de estupefacientes”, señaló la fiscalía.

39 soldados regulares se graduaron como bachilleres mientras prestan su servicio militar

Exfuncionaria de Metroparques es investigada por irregularidades en contratos

También recalcó que alias Camilo actualmente tiene procesos penales vigentes ante fiscales de Manizales en el departamento de Caldas; Sonsón, Nariño y Argelia en Antioquia.

“Bajo la orientación de la fiscalía general de la Nación permitirá llevar un proceso judicial muy fuerte en contra de esta persona, ya que sin escrúpulos dispuso el homicidio de dos adultos mayores, dos hermanos de 69 y 79 años en el municipio de Nariño”, detalló el coronel Carlos Andrés Martínez Romero, comandante Policía Antioquia.

De otro lado la policía Antioquia reveló una interceptación que le hicieron al cabecilla en el que ordenaba el asesinato de los adultos.

Camilo: Oe mijo

HD: Quiubo cucho

Camilo: mijo si no está él, la familia y ya hágale

HD: si cucho, pero sabe que para ir a tumbar puertas usted sabe que no aguanta mi viejo

Camilo: mijo hágale, si no está él, la familia y ya hágale…. oso

HD: si, pero entonces ya toca entonces esperar un rato más

Camilo: como usted quiera, como la vea mejor, pero sabe que lo que sea

HD: hágale que me ha estado llamando cuando yo estaba hablando con usted me llamo un numero ahí

Camilo: no no no mijo no, yo soy el que manda acá, si es la mamá, si es el papá mijo, hágale pa’ lante, lo que fué fué, oyó

HD: hágale cucho, hágale que todo bien

Camilo: me importa un culo si cayó la mamá o el papá o la mamá no, por lo que fueron fueron, si cayó el sobrino, mijo ya sabe cómo se trabaja, hágalo hágalo y ya.

HD: hágale cucho, todo bien.

Camilo: lo que fue y listo hágale mijo oyó.

HD: bueno señor

Camilo: listo hágale duro duro duro oyó

HD: risas, bueno hágale