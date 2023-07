Inglaterra quedó cerca de la clasificación a octavos de final en el Mundial Femenino

La selección inglesa se acerca a los octavos de final, luego de derrotar 1 por 0 a Dinamarca en un partido bastante cerrado. Las vigentes campeonas de Europa están a un partido de clasificar a la siguiente fase en la Copa Mundial Femenina 2023.

Las Leonas ven la clasificación más cerca tras esta victoria en el Sydney Football Stadium, casi lleno (40.000 personas), donde se escuchó corear “England” en varias ocasiones.

Inglaterra, que se enfrentaba por el liderato del grupo D a Dinamarca, podría haberse clasificado para octavos de final en esta jornada, pero dependía de que China no ganase a Haití en el último partido del día.

La campeona asiática terminó venciendo a las caribeñas por 1-0, por lo que Inglaterra debe esperar al partido del martes contra China para clasificarse, en el que un empate le daría el pase de forma directa.

Lideradas por su capitana y defensa Millie Bright, las inglesas tuvieron que luchar con uñas y dientes contra la Dinamarca de Lars Sondergaard.

Inglaterra abrió el marcador nada más empezar el partido (6) gracias al dinamismo y al impacto de la delantera Lauren James, con un disparo con efecto que la guardameta escandinava no pudo frenar.

Tras este aventajado comienzo del partido, las jugadoras inglesas se enfrentaron a una mayor presión de las danesas, con los disparos fallidos de Rikke Madsen y de Pernille Harder.

Pero la primera parte de Inglaterra se vio ensombrecida por la lesión en la rodilla de la mediocampista Keira Walsh, que tuvo que salir en camilla y fue vista después con muletas.

“Claro que me preocupa, porque no podía siquiera caminar para salir del terreno de juego”, admitió la seleccionadora Sarina Wiegman. “Pero aún no conocemos (la gravedad de la lesión), así que no podemos hacer conjeturas”.

Walsh se une a la lista de lesionadas, en la que también están la capitana Leah Williamson, Fran Kirby y Beth Meads.

El ritmo se redujo en la segunda mitad, y con él las ocasiones de gol.

Dinamarca, que superó la fase de grupos de un Mundial por última vez en 1995, empujó al final del partido, pero la defensa inglesa se mantuvo fuerte.

© Agence France-Presse