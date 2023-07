Fracasó la negociación entre los transportadores y la Alcaldía de Ibagué

Ibagué

Por la ausencia de los representantes del Gobierno Nacional fracasó la primera mesa de negociación entre los representantes de los transportadores y la Alcaldía de Ibagué en la que se buscaba un acuerdo para levantar el paro que cumple tres días.

La reunión duró pocos minutos debido a que Alejandro Quiroga, presidente de la Asociación Nacional del Transporte, mencionó que no iban a dialogar porque los representantes del Ministerio del Transporte no llegaron, situación que según los manifestantes no da garantías.

El encuentro estuvo caldeado, al punto que hubo un fuerte cruce de palabras entre el secretario de Gobierno, Milton Restrepo y algunos de los voceros de la manifestación, hecho que terminó con la discusión.

Al final los líderes de la movilización anunciaron que se instalaría a las afueras de la Alcaldía a la espera que el Ministerio del Transporte designara un vocero, pero nunca sucedió.

Qué viene en el paro de transportadores de Ibagué:

Según Alejandro Quiroga, presidente de la Asociación Nacional del Transporte, sostuvo que necesitan garantías del sitio en el que se adelantarán los diálogos “En el momento que llegue el viceministro nos sentaremos en la mesa, pero en un escenario académico como la Universidad del Tolima donde exista independencia y no politiquería”.

Por otra parte, hizo un llamado a la Policía para que se respete la protesta que están adelantando en las vías de la capital del Tolima “Que sean garantes y no tomen partido de la politiquería”.

Finalmente aseguró que están de acuerdo con el Sistema Estratégico de Transporte Público, pero no de la manera como se quiere implementar porque los más afectados serían los transportadores y los usuarios.

La mesa de concertación tendrá tres puntos básicos, el primero garantías laborales para los conductores, en segundo lugar, garantía para existan los recursos para el pago de los vehículos cuando una persona quiera salir del sistema y en tercer lugar, que los recursos del recaudo se queden en la capital del Tolima.

Dato: durante toda la tarde del jueves los gerentes de las empresas operadores del Sistema Estratégico de Transporte Público se reunieron con el alcalde Andrés Hurtado donde cada una de las partes explicó su punto de vista sobre el futuro SETP.