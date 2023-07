Episodio 3 Hora 2023: la definición de la baraja en Bogotá

En Hora20 el tercer episodio de la Hora2023, hora de elecciones, después de haber analizado el panorama electoral en Antioquia y Valle del Cauca, ahora llega el análisis en Bogotá, la baraja de candidatos, los que ya se han inscrito y el reacomodo de las fuerzas políticas. También se habló de las necesidades que deben ser atendidas en la ciudad y de los retos que tendrá el nuevo gobernante.

Arrancó en forma la carrera por la alcaldía de Bogotá. El que es considerado como el segundo cargo de elección popular más importante del país después del presidente de la república, será elegido el próximo 29 de octubre con la posibilidad de tener una segunda vuelta el 19 de noviembre, una figura que estrenará la capital en estas elecciones. Por ahora y faltando solo dos días para el cierre de las inscripciones en la Registraduría, la ciudad tiene unos seis candidatos confirmados de distintas corrientes ideológicas: el Pacto Histórico después de disputas internas nombró a Gustavo Bolívar como su candidato; Rodrigo Lara llegará por firmas, igual que Juan Daniel Oviedo y Diego Molano que también llegó con el coaval de Salvación Nacional. Carlos Fernando Galán es el candidato del Nuevo Liberalismo y Jorge Robledo por Dignidad y Compromiso. Sin embargo, esta tarde se dio otro anuncio, pues el próximo sábado Cambio Radical inscribiría al exdirector de la Policía, Jorge Luis Vargas como su candidato a la alcaldía de Bogotá, una decisión que todavía no está definida, pues de hoy al sábado se podrían dar cambios.

Por ahora se han conocido algunas encuestas realizadas para definir candidaturas como las del Verde y el Pacto Histórico que le tomarían la temperatura al panorama electoral. La realizada por Centro Nacional de Consultoría plantea que Oviedo tiene la ventaja con el 22%, le sigue Galán con 18 y Bolívar con 16, mientras que Robledo y Lara están empatados con el seis. La del Pacto realizada por Gauss que definió a Bolívar como candidato, en el escenario en el que este llegara a competir con el resto de la baraja el escenario quedaría así: blanco 23,7%, Bolívar 20,9, no sabe/no responde 14,9, Galán 12,4 y Oviedo con el 12,8. La encuesta de Invamer que se realizó entre el 30 de junio y el 3 de junio arrojó datos distintos a las que fueron encargadas por los partidos: Oviedo lidera con el 27 por ciento, le sigue Bolívar con 16,1, Galán con el 15, el 13 por ciento son indecisos y allí se pregunta por el exalcalde Peñalosa con un 10,9% de la intención de voto.

Lo que dicen los panelistas

Sandra Borda, politóloga, profesora universitaria, directora del podcast Buceando en el Naufragio y columnista, señaló que en la forma como se ha dado el debate, da la sensación que será distinto a como se dio el discurso en la presidencial, “tengo la sensación de que Bogotá y ante comportamiento electoral reciente, la ciudad es menos susceptible al discurso de extremos, los votantes están más articulados alrededor de la opinión, de problemas y si bien hay clientelas, tengo la sensación de que está separado de la tendencia nacional reciente que se mueve derecha- derecha o izquierda-izquierda”.

Planteó que en la ciudad hay varios modelos de gobernantes a través de los años, como el caso de Peñalosa mucho más enfocado en la “tecnocracia” y en lo gerencial y otros como Gustavo Petro con un foco en el modelo político tradicional y preocupado en lo social, con lo cual, afirma que la baraja ofrece todas las posibilidades en el marco: desde el alineado con el gobierno hasta candidatos que tienen un plan de oponerse al gobierno y convertir a Bogotá en lugar de oposición.

Juan Esteban Lewin, jefe de redacción de El País América, el periódico global, planteó que en candidaturas como las de Oviedo y Molano hay emociones creadas e interés, pues explica que ellos junto con Galán están en la parte principal de las encuestas y explica que después se da un segundo nivel en el que estás figuras como Lara, Robledo y Molano, “lo de Oviedo es llamativo porque es el de menos experiencia electoral, por todo lo que él es y representa, como director del Dane fue el más reconocido en los años que tiene esa institución y eso se juega mucho en una campaña”.

Frente al posible endoso de votos de Petro a Gustavo Bolívar en Bogotá, comentó que él representa una parte muy radical y que incluso, hay fuerzas del petrismo que no están contentos con esa elección.

Para Juan Pablo Rocha, estratega y presidente de la agencia The Juju, la campaña no ha empezado con fuerzas, pero advierte que la agenda del país todavía está muy marcada por lo que dice o deja de decir el presidente Petro, “eso marcará estas elecciones de Bogotá, si bien no le recomendaría a los candidatos que hablen de agenda nacional, sino de la local, la agenda nacional y Petro va a marcar mucho y eso se llama Bolívar contra el resto”, pues asegura que las encuestas muestran en Bogotá que el 30% está de acuerdo con la gestión del presidente, 30% que se le podría endosar a Gustavo Bolívar.

Planteó que en esta campaña será importante ver cómo los candidatos se apropian de algunos temas, pues considera que el candidato que se apropie de un tema como la seguridad, seguramente pasará a disputar la segunda vuelta con Gustavo Bolívar.

Juan Carlos Flórez, historiador, exconcejal de Bogotá y columnista, dijo tener la sensación de que los problemas que están frente a candidatos en la campaña es de tal magnitud para los ciudadanos, que los problemas parecen achicar a los candidatos, “hay un elemento extraño en esta precampaña y es que ninguno, para una gran parte grande de la ciudadanía, tiene la dimensión o el peso en la cola y eso hace distinta a esta campaña a las anteriores, siempre se lanzaban figuras que desde muy temprano se hacían apuestas y la gente decía quien resuelve el problema”.

También resaltó quen al Colombia ha llegado este asunto de que solo se rompe por la vía del extremo populismo, “que la política tal como la conocemos no logra resolver problemas decisivos de una sociedad y los ciudadanos empiezan a sentir que estos señores dicen cosas interesantes, pero la ciudadanía no ve conexión entre lo que dicen y los problemas”.