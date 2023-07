“Yo no quería matar a nadie”: conductor que por poco atropella a policías en Ibagué

El conductor que protagonizó un video en el que se observa como casi atropella a los integrantes de la Unidad de Diálogo que buscaban desbloquear la avenida Pedro Tafur dijo que no fue su intención, que solo buscaba salir de la confrontación.

“Yo la verdad salí a trabajar, no salí a matar a nadie, me tocó quedarme en el Éxito porque mis compañeros estaban haciendo paro, no hubo ningún inconveniente como se puede ver los videos, en la 37 comenzaron los desmanes del Esmad, donde le tiraron a los derechos humanos, a los propietarios, a niños, mujeres embarazadas, llegaron al Éxito, nos tenía rodeados, no había por donde salir”, sostuvo.

Aunque no reveló el nombre, el conductor de la buseta de número interno 629 de placa WTL 222, contó su versión de lo sucedido en la noche del martes cuando en medio de la intervención de la Policía por poco termina en tragedia.

“Yo prendí la buseta en ningún momento fue con intención de tirarles la buseta, de hacerles algún daño, no fue con esa intención, yo quería era salir, la corrí hacia adelante, había un compañero que me pedía permiso, el mismo se dio cuenta cuando los señores del Esmad me partieron el parabrisas con los bolillos, me tiraron gas lacrimógeno, no podía ver, me tiraron aturdidoras”.

Finalmente sostuvo que “Yo quedé desconcertado, no fue que yo quería matar a la gente, yo quería salir y sacar mi buseta de ahí, como se ve en los videos y ellos no me dejaron salir, comenzaron a dañarme el carro”.

Dato: el secretario de Gobierno, Milton Restrepo, aseguró que se interpusieron ante la Fiscalía la denuncia por esta agresión, “Eso no fue una lesión personal, fue una tentativa de homicidio que tendrá que ser investigada y judicializada, además de pedir una duras condena”.