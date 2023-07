Implementación, entrampamiento y CEV, ¿en qué va el Acuerdo?

Sebastian Marmolejo/Long Visual Press/Universal Images Group via Getty Images

En Hora20 el análisis a los distintos anuncios que han rodeado la implementación del Acuerdo de paz con las Farc, las recomendaciones de implementación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas; la comisión que investigará las trabas a la implementación y el informe que vigila el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Después el debate sobre la nueva discusión de la alcaldesa de Bogotá y el presidente por el metro de Bogotá.

Día de movimientos para la implementación del Acuerdo de paz con las Farc firmado en 2016. El comité de derechos humanos de Naciones Unidas en su octavo informe que comprende entre los años 2016 y 2023 plantea que hay preocupación ante el aumento de violencia en el país por cuenta de la expansión de organizaciones armadas no estatales, señalan que es necesario tomar medidas para resolver la violencia y reducir la impunidad de los delitos, advierten que es necesario intensificar esfuerzos en la implementación del acuerdo de paz; piden que se prohíba el glifosato y que se mantengan los procesos de diálogo con actores armados para que el Estado recupere el control. Afirman que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos en el paro nacional del 2021, pero aplauden la creación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición, así como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

El otro hecho relacionado con la paz y también con Naciones Unidas, es la designación de la excanciller chilena y expresidente de la CIDH, Antonia Urrejola como la experta encargada de identificar y verificar los obstáculos para la implementación del acuerdo entre el Estado y las Farc en 2016, esta decisión se toma a partir de la solicitud que hizo el canciller, Álvaro Leyva este año para que se creara una comisión que investigara si realmente hubo entrampamiento en el caso de Jesús Santrich, una tesis que defienden varios miembros del gobierno y premisa bajo la cual se buscaría impulsar una negociación con esta organización armada. El informe de Naciones Unidas plantea que estas obstaculizaciones tendrían que ver en particular con los hechos denunciadas en marzo del 2023 por parte de la JEP cuando señaló a la fiscalía de no haber aportado información suficiente en el caso de Santrich.

Por último, se cumple ya más de un año desde que la Comisión de la Verdad entregó 67 recomendaciones al país. Este miércoles el Comité de Seguimiento señaló que solamente 14 fueron acogidas en el Plan de Desarrollo, celebraron que el gobierno buscara que todas las recomendaciones se incluyeran en el plan, pero advierten que la agenda legislativa está atrasada en implementar unas recomendaciones.

Lo que dicen los panelistas

Para Iván Cancino, abogado penalista, profesor universitario y columnista, la presencia de la ONU importante, “es un análisis sobre lo que se ha visto de diferentes matices y posiciones ideológicas, un acuerdo sin implementar, sin velocidad y con obstáculos; que se mantenga la atención internacional genera un blindaje para que se encuentre la paz”. Sobre el entrampamiento, dijo que lo que se nombra es mirar qué obstáculos ha tenido acuerdo de paz, “si es entrampamiento, pues hubo fallas, pero se investigó el delito, el incumplimiento, hubo condenas y pues obviamente esas fallas estarán en el informe; una cosa son obstáculos en el progreso”, aunque dijo que ojalá se analicen los problemas de la JEP, “para muchos colombianos en el tema de investigar militares y en el proceso de Farc hay lentitud que uno se extraña por qué”.

José Daniel López, exrepresentante a la cámara y director ejecutivo de AlianzaIn, planteó que una cosa es la implementación del Acuerdo de paz y el informe de la Comisión de Derechos Humanos donde pone acento en el hecho de que a pesar de acuerdo de paz y luego entre firma en 2016 y 2023, “pues la violencia en las regiones se disparó como el asesinato de líderes sociales y todos los esfuerzos que se puedan hacer para remediar situación e implementación de acuerdo con transformación de realidades judiciales, institucionales y el PDET en zonas golpeadas son bienvenidas”, pero asegura que otra cosa es la discusión sobre el entrampamiento, un tema que considera delicado porque viene del supuesto de que tras esto se generan unas fallas posteriores al acuerdo de paz, “y eso no corresponde a realidad, no se ha implementado es por tema de voluntad del gobierno anterior y también del de Santos y en este por falta de ejecución”, pues afirma que no se puede decir que el problema es que a Santrich y Márquez los entramparon y que por eso el acuerdo perdió fuerza.

Sebastián Bitar, politólogo y profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes, destacó que en términos de implementación las metas son grandes y que de hecho el gobierno ha reconocido que no es fácil, pero resalta que hay un aumento en la criminalidad y en los homicidios contra firmantes del Acuerdo, “hay una recomendación a seguir negociando, pero negociar no es negociar cualquier cosa bajo cualquier término y con el que sea, en ese sentido, hay que replantear estrategia de negociación, hay que tener estructura y eso no se ve”.

Sobre el entrampamiento, comentó que desde el comienzo el gobierno lo ha dicho, “no se ha llegado ahí a través del debido proceso o que el fiscal quería torpedear el proceso de paz, no se puede partir que de ahí hay entrampamiento”, también destacó que se deben revisar los obstáculos que se han puesto y algunos pueden ser intencionales y otros estructurales, “el ruido político adentro puede ser peligroso porque se vuelve una pelea entre grupos políticos”.

María del Mar Pizarro, representante a la Cámara de Bogotá por el Pacto Histórico, destacó que por cuatro años se avanzó poco en la implementación y que ahora el gobierno solo en 11 meses de gobierno ha logrado entregar 30 mil hectáreas de tierra, cuando en el gobierno Duque solo se entregaron 13 mil. Sobre el entrampamiento manifestó que se minó la confianza en el Acuerdo y que el entonces fiscal general obstaculizó un avance, “nosotros no podemos decir que el posible entrampamiento de Santrich que la comisionada tendrá que investigar sea el causante de que el avance con el proceso de paz vaya lento, pero sí creo que la Comisión de la Verdad en un anexo pudo haber empujado la voluntad de una zona crítica con lo de Segunda Marquetalia”.