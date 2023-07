Comerciantes de Las Américas buscan frenar recursos adicionales para la obra

Cúcuta

Los comerciantes de la Avenida Las Américas en la ciudadela Juan Atalaya han iniciado todo tipo de acciones legales para obtener respuestas y buscar soluciones a los retrasos de la obra de mejoramiento de la vía.

Una de estas acciones está enfocada a frenar el desembolso de recursos adicionales ya que aseguran no serían bien destinados por parte de los contratistas

“Tenemos entendido que van a llegar unos dineros de unas entidades del estado, y estos dineros van a ser destinados a las obras que no han terminado la ejecución, como lo es la Avenida Kennedy, Las Américas y otras obras que el Área Metropolitana no ha podido terminar. Es un adicional que están exigiendo los contratistas, y estamos logrando que no sean entregados y que ejecuten la obra con lo que tienen” dijo a Caracol Radio Alonso Torres, vocero de los comerciantes en Las Américas.

Denuncian un mal desarrollo de lo poco que se ha ejecutado de la obra, llevando a tener afectaciones por las lluvias que se presentaron durante las últimas horas.

“Se hizo la intervención con unos dineros muy altos, pero desafortunadamente no hemos visto solución alguna, al contrario hemos visto muchas problemáticas y mucha inconsistencia frente a lo que a futuro pueda quedar en esta intervención” agregó Torres.

Asesorados por un grupo de abogados de la ciudad se espera frenar la entrega de estos recursos, además de la ejecución de varios contratos del Área Metropolitana relacionados a obra de infraestructura en la capital nortesantandereana.