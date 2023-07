Colapsó pantalla anclada en el sur de Bucaramanga

Bucaramanga

Durante la madrugada de este jueves en el barrio Punta Paraíso ubicado en la comuna 11 al sur de Bucaramanga colapsó una pantalla anclada que ha sido contratada por la alcaldía del municipio. Esta obra llevaba alrededor de dos meses en construcción.

Irma Cansino habitante del lugar asegura que fue “la inclemencia del clima” lo que provocó que esta pantalla se cayera. Cansino pidió además que “estén atentos todos los ingenieros, que no se vengan abajo esas casas, estamos asustados”.

Este barrio queda en la parte de arriba y colinda con el barrio Villas del Nogal, Cansino dice que “hay una filtración de agua lo que causa daños en esa parte baja”.

No hubo heridos pues no se encontraban trabajando en el momento debido a la hora en que ocurrió el incidente. En el lugar ya hay presencia de maquinaria per no ha habido pronunciamiento de las autoridades.

