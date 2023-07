El Gobierno busca crear la Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales

Imagen de referencia via Getty Images. / boonchai wedmakawand

El Ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes esta iniciativa a través de la cual proponen la creación de una agencia con dos direcciones, una que trabaje todos los temas aeroespaciales y otra que promueva la seguridad digital.

“Desde el espacio se dirigen muchas de las políticas públicas hoy, el catástrofe multipropósito, la reforma agraria, todas las imágenes satelitales y además todo el desarrollo tecnológico que se da desde el espacio”.

De acuerdo con el ministro durante el 2022 se presentaron 20 mil millones de ataques de ciberseguridad en el país. “Tanto en ‘phishing’, que es que le roban los datos a la gente, como ‘ransomware’, que es que secuestran la información de las empresas y el gobierno y después les piden una extorsión, o también incluso como suplantación de datos y muchas otras prácticas que hoy hay en el mundo que existe hoy en los ataques a la ciberseguridad”, aseguró el ministro.

Así mismo, insistió en que, con la creación de esta agencia, esperan prevenir ataques tanto al gobierno como a las empresas y a las familias.

“Esta es una agencia de prevención de todo el tema de ciberseguridad, de seguridad digital del país y es una agencia para promover las políticas públicas de promoción y uso del espacio aeroespacial para un mejor desarrollo del país”.

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo se había incluido un artículo con el que también se proponía la creación de esta agencia, sin embargo, según el Ministro, este no se aprobó puesto que desde el Congreso pedían que tuviera una mayor discusión.

“El debate se daba no sólo porque hubo confusión, sino porque muchos congresistas creían que no debería ser un artículo, sino que debería ser un proyecto de ley para que tuviera los cuatro debates en Cámara y en Senado y que no pasara ahí como de agache, sino que hubiera una gran discusión, un gran debate dentro del Congreso y eso es lo que estamos permitiendo”.

Esta es una iniciativa que cuenta con el respaldo de congresistas de todos los partidos.