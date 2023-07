Bloqueada elección de presidente de Comisión de Acusación: Gobierno busca poner un aliado

Congreso

Dentro de los acuerdos establecidos por los partidos políticos al comienzo del cuatrienio legislativo quedó que para esta segunda legislatura el Partido Conservador asumiría la presidencia de la Comisión de Acusaciones, que es la encargada de investigar a los aforados constitucionales, incluido el presidente, los expresidentes, magistrados y el fiscal general.

El conservatismo decidió que su candidato va a ser el representante de Córdoba Wadith Manzur. Esta postulación no termina de convencer al Gobierno Petro, dado que el congresista no les genera una total confianza, y no quieren que esta célula legislativa se termine convirtiendo en una piedra en el zapato.

Las dudas del ejecutivo también surgen debido a que durante el trámite del Plan Nacional de Desarrollo el representante tuvo marcadas diferencias por la destinación de recursos. “Sí hay plata para el Metro de Bogotá, pero no para los problemas de la Costa Caribe”, dijo en su momento por la decisión del Gobierno de no aprobar una de sus propuestas para solucionar las crisis energética de la costa.

Ante estas dudas, desde la Casa de Nariño han optado por impulsar el nombre de Daniel Restrepo, también representante del Partido Conservador, pero mucho más cercano al propio Gobierno, pues es ficha del senador y expresidente de los godos Carlos Andrés Trujillo, quien llevó a esa colectividad a ser de gobierno una vez Petro llegó al poder.

En la comisión son en total 16 representantes: tres conservadores, tres liberales, tres del Pacto Histórico, dos de La U, dos del Centro Democrático, dos curules de Paz y uno de Cambio Radical. Los votos están divididos, y por eso mismo se aplazó la sesión de este miércoles 26 de julio, donde se iba a elegir al nuevo presidente.

La postergación fue para la próxima semana, tiempo para que ambas partes busquen inclinar la balanza a su favor, o que en su defecto logren llegar a un acuerdo para que al final sea una única postulación.