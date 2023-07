Niño aseguró haber visto a Jesús mientras estuvo en coma: “Era completamente perfecto”

Muchas personas que han estado en coma o han tenido experiencias cercanas a la muerte han asegurado haber visto cosas impresionantes o incluso, un contacto espiritual con lo que ellos creen es Dios, Jesús, ángeles o hasta santos que los ayudaron a sobrepasar por esa etapa.

Este fue el caso de un niño que se hizo viral en redes sociales, por un video de él, quien recién salido de un estado de coma, aseguró haber visto a Jesucristo, describiéndolo tal cual como lo vio. Varios perfiles que lo han replicado han superado los 500 mil likes y ya cuenta con millones de visualizaciones.

Según lo que describen estos perfiles, el niño hizo las declaraciones después de haber estado en coma, en el fragmento de video menciona lo siguiente: “Dios realmente me lo mostró, no es como usualmente se ve, voy a la iglesia de Santa María y no es como se ve allí”.

Además, muy emocionado, describió detalladamente el aspecto del que sería Jesucristo de Nazaret: “Él tiene como una especie de barba, no tiene el pelo largo, lo tiene corto y sus ojos fueron la cosa más hermosa que he visto, y sus labios no están agrietados. Todo sucedió, era perfecto, era completamente perfecto”.

Por otra parte, concluyendo el video, el menor le comentó a su madre un mensaje que Jesús le habría dejado: “Mamá, él me dijo que la razón por la cual pasaste por tanto cuando eras pequeña, fue para ser lo que ahora eres, por eso eres tan buena en lo que haces. Dijo que tus hijos son como tú, por ti, para crecer y ser como tú, te voy a hacer muy orgullosa”.

A continuación le dejamos el video: